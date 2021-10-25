沙特前情报官员指控王储撒勒曼针对他发动攻击

目前流亡在外的沙特阿拉伯前情报官员，24日指控王储撒勒曼针对他发动攻击，并首度公开请求拜登政府帮忙，让他被关在沙特阿拉伯狱中的子女能获释。目前定居加拿大的贾布里，2019年8月向美国法院递交长达107页的诉状，指控王储沙尔曼2018年10月“指派”一个“打击小组”刺杀他，但加拿大当局阻挠了这项计划。

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中央社报道，贾布里在逃离沙特阿拉伯后的首次受访中表示，王储撒勒曼“没有同理心”，并补充道，36岁的王储沙尔曼，对沙特阿拉伯人民、美国人，及全球其他地方的人来说，都是个威胁。

贾布里过去是另一名王室成员纳衣夫王子长期的助手， 他的工作包括帮忙整顿沙特阿拉伯的情报和反恐行动。

纳衣夫原本是王位继承人之一，但他继承的权力在2017年的宫廷政变中，被沙特阿拉伯现在的实质统治者沙尔曼剥夺。

沙特阿拉伯是全球最大的石油输出国，也是美国的重要盟国。

去年，沙特阿拉伯院以洗钱和图谋非法逃离沙特阿拉伯的罪名，将贾布里两名已成年子女关进监牢，但两人都否认指控。

情绪明显较为激动的贾布里，在美国哥伦比亚广播公司 （CBS ）电视节目60分钟（60 Minutes）中说：“我必须说出来，我在这里恳求美国民众和美国当局，协助我让我的孩子获释，并让他们恢复（正常）生活。”

沙特阿拉伯驻华盛顿大使馆并没有立即对此事做出评论。王储撒勒曼的律师则驳斥贾布里的指控，并称王储沙尔曼身为外国的国家元首，在美国享有司法豁免权。

在贾布里这次发声的3年多前，出生于沙特阿拉伯，在“华盛顿邮报”撰写专栏批评王储撒勒曼的美国作家哈绍吉，在沙特阿拉伯于伊斯坦布尔的领事馆遭到杀害并被肢解，此事牵扯到一组和王储撒勒曼有关的特务。

沙特阿拉伯政府否认王储撒勒曼有任何的参与。拜登政府虽未直接宣告王储撒勒曼有罪，但美国情报单位在2月结案的报告中做出结论，称王储撒勒曼批准了一项逮捕刺杀哈绍吉的行动。