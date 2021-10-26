国际社会谴责苏丹政变 布尔汉声称逮捕总理是为避免陷入内战

非洲国家苏丹发生军方政变翌日，苏丹民众今天( 10 月26日)仍有街头反抗，国际社会谴责苏丹政变及军队对示威民众的开枪镇压，应英、法、美国等七国的要求，联合国安理会周二下午召集紧急闭门会议，商讨苏丹危机。

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苏丹武装部队总司令、苏丹主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉周一宣布解散过渡政府，国家进入紧急状态。过渡政府总理哈姆杜克及多名内阁成员被逮捕，当天苏丹数万人上街抗议政变，支持总理哈姆杜克。军人向示威者开枪，导致至少七人丧命，140人受伤。

美国、英国和挪威等国际有关苏丹问题主要三国声明谴责苏丹军方，是对苏丹革命和过渡的背叛。美国更进一步，美国国务院宣布“暂停”向苏丹提供 7 亿美元援助。

报道指，政变凸显苏丹这一世界上最贫穷的国家之一，在结束巴希尔30年独裁统治之后首次走向自由选举道路的艰难。

欧盟、非洲和阿拉伯联盟也对苏丹的局势表示关注。联合国安理会应英国、美国和法国等要求，将在今天下午召开紧急闭门会议，商讨苏丹危机。

联合国秘书长古特雷斯谴责苏丹“军事政变”，敦促军方尊重苏丹“宪法宪章”。这一由所有反巴希尔方于 2019 年签署的文本确立了苏丹过渡路线图， 而布尔汉将军此前表示，他任命新政府和新的主权委员会后，他仍将执行该路线图：

法新社报道说，预计布尔汉将在今天晚些时候举行新闻发布会。

报道指，周二拒绝接受布尔汗决定的抗议者在喀土穆的主要街道上焚烧轮胎，而军方已封锁了首都的街道、关闭商店，并切断了电话和互联网。

据路透社稍晚报道，布尔汉将军周二在喀土穆举行的新闻发布会上否认发动政变，并称逮捕总理阿卜杜拉·哈姆杜克是为了避免内战，他指责哈姆杜克的支持者试图让苏丹人反对军队。

布尔汗说，“我们正在努力纠正苏丹过渡的方向” 。他指责总理哈姆杜克拒绝在过渡政府中任何增加公民代表的要求，就哈姆多克目前的处境，他保证说哈姆杜克身体状况很好，他目前在自己的家里被软禁。