巴西参议院建议起诉总统博索纳罗

巴西参议院的调查委员会星期三通过报告，建议以违反人道罪等刑事罪名，起诉总统博索纳罗，原因是他的防疫政策失当。

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中央社报道，在对巴西防疫政策经过6个月的调查后，这份报告于上週提交给委员会，委员会的11名参议员中有7人同意这份报告的文本。这份报告也要求起诉其他77人，包含及名部长，以及博索纳罗的3名子女。

这份将近1200页的报告也敦促巴西最高法院，让极右派的博索纳罗暂停使用YouTube、推特（Twitter）、脸书（Facebook）、Instagram等社群媒体，因为他不实宣称新冠疫苗与爱滋病有关。

在经过几十场气氛紧张且令人痛心的听证会后，这份报告认定博索纳罗蓄意让巴西人受到大规模感染，企图达到群体免疫。

由于博索纳罗淡化疫情并忽视专家防疫建议，这份报告呼吁以9项罪名起诉博索纳罗。这些罪名包含“违反人道罪”、“渎职”、“欺骗”及煽动犯罪等。

委员会没有起诉博索纳罗的权力，而巴西检察总长及众议院议长都是博索纳罗的盟友，不太可能会启动刑事诉讼或弹劾的程序。

但这份报告再度为博索纳罗带来伤害，他的支持度创历史新低。目前距离总统大选只剩一年时间，民调数据显示他可能会输给对手、左派的前总统鲁拉。