向中国运煤：蒙古卡车司机的“苦路”

等待通过边境向中国运煤的蒙古卡车司机们2021年10月16日

法新社10月27日发自蒙古煤炭海关堆场查干哈德（Tsagaan Khad）的报道说，在中蒙边界，急着往中国送煤的蒙古卡车司机们，因双方边境的严格防疫检测，不得不无休止地等待，或蜗牛一般前行。他们有的等了几个星期。可是，送不到货，拿不到薪酬，一家人等着过冬。

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这篇报道说，在冠状病毒疫情大流行之前，这条路上挤满了向中国运送珍贵燃料煤炭的车辆--中国严重依赖煤炭，目前正与威胁其经济增长的断电问题作斗争。

但是现在，由于蒙古和中国都采取了严格的卫生措施，在边境附近的煤炭城镇查干哈德（Tsagaan Khad），卡车队伍正以蜗牛般的速度前进。

法新社说，在一片半沙漠的景象中，几十辆半挂车排队等待轮到他们通过，也有其他的卡车停在路边。

卡车司机达瓦苏仁-措格赛汗（Davaasuren Tsogtsaikhan）叹息道，"我们的家人需要（钱）来购买木材、燃料和衣服过冬。" 可是他在中国一侧不得不为一次交货等待许多个星期。这位32岁的客车司机叹息道，这里“所有的司机都很难”，他自己“正在努力维持着家中的生计”。

与中国有着漫长边界的蒙古国，在2020年初，为避免冠状病毒传染，是第一批关闭与中国边境口岸的国家之一。

多次测试

法新社说，现在中国除了一些零星疫情之外，这个冠状病毒已经几乎没有了，货物可以流通了。

但是，蒙古国担心，如果有一名蒙古卡车司机可能成为中国方面的感染源，那么北京就会关闭边境。所以，蒙古方面采取非常非常严格的卫生规定，以避免北京关闭边境。

于是，蒙古国的司机们受苦了：他们首先要在蒙古国一侧接受筛查，然后戴着口罩，穿着防护服，被巴士运到中国边境，进行第二次测试，一旦测试通过，卡车可以越过边界，但司机被禁止离开驾驶室......甚至连车窗也不可以打开。

43岁的卡车司机Undrakh Bold向法新社解释说，理论上讲，"如果整个一组的（司机）检测结果都是阴性，那么，我们就可以在第二天（在中国）运送煤炭"。

但实际上，事情没有那么简单。这位3个孩子的父亲讲述自己的经历说，今年8月初，他抵达边境后，又被迫折回800多公里外的乌兰巴托，接受三周的隔离，因为在他的司机团队中发现了一个病例。

他说：现在"我（终于）回到了查干哈德（边境），已经六天了，但这（仅仅）是我的第一次核酸测试。

拯救司机

所有这些卫生措施都大大减缓了卡车过境的速度。而卡车司机们的最大问题是，在将货物送达目的地之前，他们得不到任何薪酬。

他们中的一些人对这种情况感到愤怒，上周这些司机在蒙古国首都乌兰巴托举行了示威， 他们身穿黄马甲，举着印有 "拯救司机"的标语牌游行。蒙古国一个司机工会的负责人Yalagdashgui Naranpil告诉法新社说："我们处于贫困的边缘。"

法新社这篇报道介绍说，中国在很大程度上依赖煤炭来运行其发电厂。更何况现在中国正遭受断电之苦。这个情况，与该国对污染排放的限制、管制电价和电力短缺有关，也有其他因素。

蒙古去年向中国出口了3500多万吨煤炭。今年由于边境的卫生限制，自1月份以来，蒙古向中国的出口量不到去年的三分之一。

中国总理李克强上周与蒙古国总理举行了会晤。据中国官方媒体报道，两人同意将允许穿越边境的卡车数量增加一倍。