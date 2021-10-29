在美国堕胎辩论中 拜登与教皇长谈

信奉天主教的美国总统乔-拜登10月29日在罗马G20峰会前夕访问梵蒂冈，与教皇方济各长谈。此番会面的背景是拜登对堕胎的宽容在美国引发激烈辩论和保守派的抨击…

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法新社记者看到乔-拜登和妻子吉尔在中午12点过后，走下汽车，进入教廷，与梵蒂冈官员握手。这是拜登第四次与方济各会面，也是他成为美国总统后的第一次。

路透社说，乔-拜登周五在梵蒂冈与教皇方济各进行了长时间的会晤，因为这位信奉天主教的美国总统在美国正因其对堕胎的容忍而受到一部分保守派的挑战。

根据梵蒂冈的说法，这次私人会晤持续了1小时15分钟，另有大约15分钟是在梵蒂冈拍照和交换礼物。

之前，教皇方济各在2017年与前总统特朗普的会晤持续了大约半小时，在2014年与奥巴马的会面持续了大约50分钟。

路透社说，这次教皇与拜登的会晤在白宫会议记录中没有任何有关堕胎的谈话内容。但方济各与拜登这次会晤的背景是美国教会有关堕胎的激烈辩论。

作为一名信奉天主教的人，乔-拜登表示他不想把自己的观点强加于人，尽管他个人反对堕胎。

美国教士中最挑剔的人要求禁止经常参加弥撒的拜登领圣餐。托马斯-托宾主教在Twitter上写道，"亲爱的教皇方济各，你已大胆地宣布堕胎是‘谋杀’，请挑战拜登总统在这个关键问题上的表现，因他继续支持堕胎，这是教会的耻辱，也是教会的丑闻”。

路透社说，当被问及上个月美国教会出现有关禁止拜登领圣餐的辩论时，教皇方济各告诉记者说，堕胎是"谋杀"。但他同时也批评美国的主教们说："圣餐不是对完美者的奖励（......）圣餐是一种礼物，是耶稣和他的教会的存在。" 主教们应以“慈悲和温柔”对待支持堕胎的天主教政治家。