G20前夕马克龙与拜登会面 或谈欧洲防务体系

拜登今天10月29日抵罗马，准备参加G20峰会。法国总统马克龙今天下午将在法国驻罗马教廷大使馆的波拿巴别墅接待拜登。在握手，微笑，拍肩膀之外，法国舆论等待双方修复关系的具体内容....

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拜登今天下午将在罗马与马克龙会面。综合法媒分析，马克龙或要求拜登更多支持欧洲建立真正的防务体系，特别是美国将战略重点转向中国和亚太之后，与欧洲利益攸关的乌克兰，中东，非洲，恐怖主义等问题，需欧盟拥有真正的御能力。

法新社说，这将是“澳大利亚潜艇危机”激怒巴黎后，马克龙与拜登的首次“面对面”会谈，这场期待已久的谈话的目的旨在让跨大西洋关系回到正轨。

法-美总统的会面时间是今天下午当地时间16点15分，地点在法国驻罗马教廷大使馆的波拿巴别墅。马克龙将作为主东接待拜登，对于这个安排，爱丽舍宫强调说，这具有 "重要的政治性质"。

对巴黎来说，这是美国政府承认在这场争吵中负有一定责任之后，又一次与法国修好的迹象。

今年9月中旬，美国、澳大利亚、英国，宣布在印太地区建立“奥库斯”（Aukus）联盟，法国对此作出了非常强烈的反应，除了不满未被征求意见之外，巴黎对这种伙伴关系的第一个后果感到非常失望：那就是澳大利亚放弃了法国潜艇的大型合同。

法新社说，这次巴黎要从华盛顿获得“具体承诺”，特别是要在欧洲建立自己的防务系统方面，寻求美国的支持。

华盛顿在特朗普时代就明言不再当国际警察，改为仅在涉及美国重大利益受威胁时进行干预。拜登政府似乎延续了这个政策。所以马克龙推动欧盟在北约之外建立自己真正的防御体系，应对欧洲利益攸关的挑战。特别是在阿富汗失败的撤军行动后，欧洲舆论更加意识到不能过分依赖美国。