全球活动家呼吁勿让北京用“气候”换“人权”

据英国《卫报》10月29日报道，来自世界各地的民选议员聚集在罗马，敦促G20集团各国领导人不要因中国当局在气候危机方面的合作而放过其对人权的侵犯行为。

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这个报称，参加这场反20国峰会的许多人被禁止前往中国，北京当局以此作为对他们反对中国在新疆的镇压活动的惩罚。

2020年被中国制裁的立陶宛议员多维莱-萨卡利内说，“我们在这里是为了确保中华人民共和国不会在这次G20峰会上获得自由通行证”。她称，“G20峰会的领导人必须非常清楚地认识到，当他们把中华人民共和国当作俱乐部的平等成员时，会有什么风险，把维吾尔族种族的灭绝、香港和台湾作为筹码的代价是什么”。

多维莱-萨卡利内又说，让我们不要自欺欺人地相信中华人民共和国是应对气候危机的可靠伙伴，这个国家制裁人权的捍卫者，目前正对其人民实施严厉的控制措施"。

同样在罗马的英国前保守党领袖伊恩-邓肯-史密斯说，"我们的目的是要求20国集团政府公开承认中华人民共和国构成巨大威胁。他指控北京无视全球贸易规则，对维吾尔人进行种族灭绝，破坏关于香港的国际条约，威胁要入侵台湾。

《卫报》说，在中国加紧威胁要夺回台湾之际，台湾外长吴钊燮在“对华政策跨国议员联盟”组织的论坛进行了远程演讲。“吴钊燮原本预计前往罗马，但他的意大利之行被取消，人们猜测罗马不愿意在如此敏感的时刻给他签证”。

之前，台湾外长吴钊燮率团访问了斯洛伐克，捷克，以及欧盟布鲁塞尔。这是他自2019年以来首次出访欧洲。

卫报说，中国国家主席习近平没有亲自出席罗马G20峰会。他最近重申，统一台湾是中国的目标，并增加了靠近该岛的军事活动。中国当局将各国议会”对华政策跨国议员联盟”（Ipac）的反G20会议描述为分裂分子的聚会。