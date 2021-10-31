G20峰会结束前就气候承诺进行最后的艰难谈判

罗马G20集团领导人峰会定于今天10月31日结束。法新社说，世界主要经济体的领导人将在周日开会，就其气候承诺进行最后的艰难谈判。

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由于20国集团占全球排放量的近80%，G20国家的元首和政府首脑必须在去英国格拉斯哥参加联合国气候大会（COP26）之前定下基调，确定他们应对全球变暖的长期目标。主要目标之一是尽一切可能，将地球升温限制在与前工业时代相比增加1.5°C度以下。根据联合国气候专家（IPCC）的说法，这一门槛可能在2030年左右达到。而谈判中的一个关键问题是实现“碳中和”的日期：是2050年？还是2060年？

本次G20的主席国意大利正推动雄心勃勃的目标，但G20一些新兴国家和依赖煤炭与碳氢化合物生产的国家对严格的目标极不情愿，这些国家希望删除最严格的措辞，特别是实现既定目标的具体手段。在碳中和问题上，共识可能是 "本世纪中叶"。

意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）周六晚上在奎里纳宫（ Quirinal）为20国集团领导人举行的晚宴上警告说："我们决不能把一个处于冲突中的星球留给后来者，地球资源已被浪费，生态系统被那些自私行为所破坏，这些自私的人不知道如何将经济和社会增长的合法愿望与保护不属于我们的东西的必要结合起来...。意大利总统说，现在，数十亿人、所有民族的目光都关注着我们，关注我们的成果。

与气候的艰难谈判相比，20国集团的领导人昨天一致批准了对跨国集团在全球征收15%最低税的方案。