拜登：美国将实现承诺达成减排目标

美国总统拜登11月1日在气候高峰会表示，美国将实现承诺，在2030年前把温室气体排放量减少到比2005年的水准还少50%至52%，而世界也必须加强协助开发中国家应对气候变迁问题。拜登表示：“我本不应该道歉的，但我为美国退出巴黎协定并使我们落后于气候计划而衷心表示歉意。”

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法新社记者表示：为实现《巴黎协定》的目标，到本世纪末将气温上升幅度限制在1.5摄氏度以内。拜登此次参加格拉斯哥会议再次重申美国加入到应对气候变化的《巴黎协定》中，意义深远。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）在苏格兰格拉斯哥揭幕后，世界各国领袖1日陆续就对抗气候暖化发表谈话，拜登指出：“如今我们仍做得不够。”他强调，已开发国家必须协助开发中国家。拜登还表示：应对气候变化是经济发展“难以置信的机会” 。

拜登表示，世界必须大有作为以遏止气候危机，而这些努力也应被视为世界所有经济体的契机。他说：“灾难日增之际，我想也有惊人的机会，不只是对美国，对我们全都是如此。”

中国国家主席习近平未出席会议，据新华社报导，他发表书面致辞，呼吁各方强化行动，携手应对气候变化挑战。他也敦促已开发国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持。

克里姆林宫1日表示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将在峰会发表预录讯息，但这个全球第4大温室气体排放国的领袖，并无在峰会上即时致词的安排。