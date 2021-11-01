格拉斯哥（Glasgow）峰会

拜登：美国将实现承诺达成减排目标

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British Prime Minister Boris Johnson (L) and U.N. Secretary-General Antonio Guterres (R) greet President Joe Biden as he arrives for the COP26 U.N. climate change conference in Glasgow, Scotland, November 1, 2021.
British Prime Minister Boris Johnson (L) and U.N. Secretary-General Antonio Guterres (R) greet President Joe Biden as he arrives for the COP26 U.N. climate change conference in Glasgow, Scotland, November 1, 2021. © Chris Furlong/Getty
作者： 法广
4 分钟

美国总统拜登11月1日在气候高峰会表示，美国将实现承诺，在2030年前把温室气体排放量减少到比2005年的水准还少50%至52%，而世界也必须加强协助开发中国家应对气候变迁问题。拜登表示：“我本不应该道歉的，但我为美国退出巴黎协定并使我们落后于气候计划而衷心表示歉意。”

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法新社记者表示：为实现《巴黎协定》的目标，到本世纪末将气温上升幅度限制在1.5摄氏度以内。拜登此次参加格拉斯哥会议再次重申美国加入到应对气候变化的《巴黎协定》中，意义深远。

 

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）在苏格兰格拉斯哥揭幕后，世界各国领袖1日陆续就对抗气候暖化发表谈话，拜登指出：“如今我们仍做得不够。”他强调，已开发国家必须协助开发中国家。拜登还表示：应对气候变化是经济发展“难以置信的机会” 。

拜登表示，世界必须大有作为以遏止气候危机，而这些努力也应被视为世界所有经济体的契机。他说：“灾难日增之际，我想也有惊人的机会，不只是对美国，对我们全都是如此。”

中国国家主席习近平未出席会议，据新华社报导，他发表书面致辞，呼吁各方强化行动，携手应对气候变化挑战。他也敦促已开发国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持。

克里姆林宫1日表示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将在峰会发表预录讯息，但这个全球第4大温室气体排放国的领袖，并无在峰会上即时致词的安排。

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