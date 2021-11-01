沙利文：美中关系不妨碍中国履行自身气候责任

美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）11月1日在乘坐“空军一号”总统专机前往参加格拉斯哥联合国气候变化大会时表示，中国“是一个拥有大量资源和能力的大国，他们完全有能力履行自己的责任；这取决于他们是否这样做。”

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在苏格兰格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）于10月31日至11月12日召开。联合国下属的世界气象组织在大会召开首日发布《2021年全球气候状况》临时报告，就今年头9个月的气候信息与数据进行了分析。报告指出，过去七年是有气象记录以来最热的七年。 数据显示，2020年全球温室气体浓度已达到新高，二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别比工业化前高出149%、262%和123%，而这种增长在2021年仍在继续。

与此同时，全球海平面自2013年以来加速升高，并在2021年创下新的记录。海洋正因温室气体浓度的升高而不断酸化。该报告特别强调了气候变化对粮食安全、流离失所者以及生态系统等社会经济问题的影响。报告指出，联合国2030年可持续发展目标进程正因此放缓。联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在视频致辞中表示，“从海洋深处到高山之巅，从冰川融化到极端天气，全球的生态系统和所有社区都在遭受破坏。COP26大会必须成为人类和地球的转折点。”

沙利文周一在抵达格拉斯哥前就应对气候问题向随行媒体表示，“在格拉斯哥举行的COP26大会不是关于一些新的气候变化协议--我们有协议；是《巴黎协定》”。他说，“（COP26大会）是关于使《巴黎气候协定》成为现实，实际通过行动达到所需的雄心水平，以实际达到在巴黎制定的目标。”他谈到，“当我们今年开始（执政）的时候，2021年，我们还远远没有接近（《巴黎协定》将全球升温限制在1.5 ℃的目标）。甚至没有接近。你基本上有几个国家，几个实体已经制定了必要的国家确定的贡献，以做到这一点。”

沙利文称，“部分归功于美国的关键作用和美国的领导力，特别是拜登总统的地球日峰会，我们在今年的努力中获得了真正的能量。因此，我们进入COP大会时，世界上大约有65%的经济符合1.5 ℃的承诺。”他补充说，“但仍有一些明显的离群值（outliers）。其中一个重要的离群值是中国，其不会以领导人级别出席COP26大会，但我们相信，随着我们的前进，（中国）有义务加强更大的目标。我们将继续在这方面施加压力。还有其他国家也是如此。”

随后的提问环节中，记者问，“美国和中国之间的紧张关系是如何影响气候变化方面的合作的？你认为美国为什么没有能够推动中国采取你所希望的那种更有力的行动？”沙利文称，“对于美中关系中的困难框架，我发现有些令人困惑的事情--意思是，中国没有站出来在气候问题上尽自己的责任--是有--它是深深的不对称的。”

沙利文反问说，“对吗？美国，尽管我们与中国有什么困难，但正在加紧努力。 我们将在2030年之前实现50%到52%的减排。我们正在履行我们所有的承诺。我们正在履行我们在缔约方会议上的承诺。”他接着说，“中国没有这样做的事实不是他们可以轻易指着我们说是原因。这是在他们身上。他们是一个拥有大量资源和大量能力的大国，他们完全有能力履行他们的责任；这取决于他们是否这样做。”

沙利文表示，“而美国和中国之间关系的性质，无论在结构上还是其他方面，都不会阻碍或妨碍他们履行自己的职责。”此前，美国总统拜登在罗马20国集团峰会结束后举行记者会的发言中指责中俄就应对气候变化缺乏承诺。他说，“而人们应该对此感到失望是有原因的。我自己也觉得很失望。”

中国国家主席习近平周一以书面致辞的方式参加了COP26大会。他指出，“当前，气候变化不利影响日益显现，全球行动紧迫性持续上升。如何应对气候变化、推动世界经济复苏，是我们面临的时代课题。”他表示，“中方期待各方强化行动，携手应对气候变化挑战，合力保护人类共同的地球家园。”