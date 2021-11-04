减排大突破 20国承诺停止投资海外化石燃料计划

美国、加拿大等20国4日携手签署英国带头倡议的宣言，承诺明年底前终止对海外所有未减排化石燃料计画的直接注资。但中日韩等海外煤炭、油气计划的国家却未加入连署。

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20国集团（G20）10月已同意，将停止提供海外未减排燃煤电厂新的财务支援。4日在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）做出的20国承诺，则是这类声明首次纳入石油和天然气相关计划。

这份承诺除了有丹麦、意大利、芬兰、新西兰、埃塞俄比亚、哥斯达黎加、赞比亚和马绍尔群岛等国签署，还加入欧洲投资银行（European Investment Bank）和东非开发银行（East African Development Bank）等5个金融开发机构。

连署方在宣言中表示：“我们将在2022年底前停止对国际间未减排的化石燃料产业提供新的直接公共支援。”未减排（unabated）指的是未配备技术来捕捉和吸收自产的二氧化碳排放。

国际能源总署（International Energy Agency，IEA）曾表示，全球若要在2050年之前达成淨零碳排，有必要停止对所有化石燃料供应计划提供投资。

根据科学家说法，若要让地球平均气温高于工业化前水准限于摄氏1.5度，务必要在上述期限内达到淨零排放，否则全球暖化恐带来灾难性且不可逆的冲击。

非营利“国际石油变革组织”（Oil Change International）所做的分析显示，签署承诺的国家在2016至2020年间，平均每年投资国际化石燃料计划的金额合计将近180亿美元。

这份宣言受到环保团体谨慎欢迎，称呼这是“历史性”一步。地球之友（Friends of the Earth US）国际财务计划经理德安吉里斯（Kate DeAngelis）表示：“去年此时，我无法想像多国会承诺停止提供上百亿美元资金支持国际化石燃料计划。”

不过，没有亚洲国家加入签署。尤其是在G20当中，中国、日本和韩国是海外化石燃料计划最大注资国，且大部分资金是投入油气计划；尽管它们已加入G20其余国家，承诺将停止提供资金给海外燃煤计划。

德安吉里斯也表示：“尽管这份宣言是令人乐见的进展，但各国尤其是美国必须坚守这些承诺，关闭化石燃料企业的（资金）水龙头。”