谭德塞：上周欧洲近200万确诊病例 创单周新高

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞12日表示，上个星期欧洲通报近200万新冠确诊病例，是大流行以来单周新高，欧洲正面临再度采取限制措施遏止传播的压力。

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谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日在日内瓦举行的例行线上记者会表示，上周欧洲通报了近200万例新冠病例，这是欧洲自大流行开始以来的单周新高纪录。

他指出，欧洲正面临重新实施限制措施以遏止传播并减轻卫生系统负担的压力，每个国家都必须不断评估情况调整方法，世卫建议欧洲各国继续扩大测试、使用口罩、保持社交距离、预防群聚、改善通风等措施，另呼吁民众接种疫苗。

谭德塞提到，疫情不仅在疫苗接种率较低的东欧国家激增，在接种率最高的西欧国家也是如此，这提醒大家，疫苗并不能取代其他预防措施的必要性。

他说当前疫苗覆盖率最高的国家继续储备更多疫苗，而低收入国家则继续等待。全球每天注射的追加剂比低收入国家的第一剂量多6倍，除非解决全球疫苗不公平危机，否则无法结束这场大流行。

世卫欧洲区办事处主任克鲁格（Hans Kluge）近期对欧洲病例攀升忧心忡忡，表示欧洲已再次成为疫情重灾区，防疫松绑与部分地区接种率拉不上来，都是疫情死灰复燃的原因。并警告“据一项可靠预测，目前的趋势代表明年2月前会有另外50万人染疫病故”。