默克尔承认对中国可能太天真了

德国总理安格拉-默克尔在经济和金融组织负责人会议后的新闻发布会2021年8月26日柏林。

德国总理安格拉-默克尔接受路透社采访时承认“最初德国在某些领域与中国合作时可能太天真了。但她坚称，不该为了应对日益紧张的局势而切断所有联系。

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路透社发自柏林的报道说，默克尔的接触战略使中国在她16年的任期内成为德国的第一大贸易伙伴，并塑造了欧洲对这个亚洲崛起大国的立场，即便是在对不公平竞争和工业间谍活动担忧的情况下。

默克尔在一次采访中说："也许，最初我们在对待一些合作伙伴的关系方面有些过于天真。"

她说，"这些天来，我们更仔细地查看，确实是这样。"

她继续说，尽管如此，德国和更广范围欧盟，应该继续与中国合作，而且可以相互学习。

默克尔反对与中国脱钩，她说，"完全脱钩在我看来是不对的，这对我们来说是有害的。"

中国在2016年成为德国最大的贸易伙伴，中国的快速经济扩张，在默克尔的整个任期内，推动了德国的经济增长。但一些批评者指出，德国现在过于依赖中国，而且在侵犯人权等尴尬问题上对北京过于软弱。

默克尔的政府则表示，默克尔在对北京的正式访问中，总是处理人权问题--已经不少于12次了--并寻求让德国在亚洲实现贸易多样化。

默克尔称，德国过去不间断地与中国政府讨论知识产权和专利保护问题，"这既涉及到在德国的中国学生，也涉及到在中国经营的德国企业"。

默克尔称，试图为新技术制定道德标准的西方民主国家，必须处于创新的前沿，以掌握其影响。可是"目前，在量子计算机和人工智能等领域，欧洲的情况并非如此。" 她说，在许多领域，中国和美国更胜一筹。

默克尔又说，国家仍然必须保护其关键基础设施，比如德国有关信息技术安全的新法律，就为新一代电信网络设备制造商，如中国的华为，设置了很高的门槛。

不过她反过来说，然而，我觉得始终必须强调，个人的公司不应该一上来就被排除在外。"

默克尔去年9月没有竞选连任。在新的联合政府成立之前，她以看守政府的身份行事。而未来新政府的一些潜在成员主张对中国采取更强硬的立场。

最后，路透社引述默克尔说：“我们需要一个开放的系统，在这个系统中，大家都以相同的标准受到评估。”