澳洲外长：需采取“一切行动”防止对台湾的战争

澳大利亚舆论正在对澳洲与美国结盟保护台湾问题进行辩论。该国的防长彼得-达顿和外长玛丽斯-佩恩都对台湾海峡日益紧张的局势发表了看法。澳洲外长佩恩表示，需要采取“一切行动”来防止对台湾的战争。

广告 继续浏览后续

据《悉尼先锋晨报》11月18日报道，澳洲外长佩恩为政府在台湾问题上的言论进行了辩护。她称，国防部长彼得-达顿的言论主要是为了防止台湾地区爆发战争。

在澳洲前总理保罗-基廷上周声称台湾不是澳大利亚的重要"利益"之后，澳大利亚国内爆发了一场关于台湾的激烈辩论。

澳洲防长达顿之前曾说，如果美国投入部队保卫台湾岛，澳大利亚不加入美国的行动是"不可想象的"。

达顿还表示，不能忽视台湾问题的战争前景，澳洲内政部秘书佩祖洛也曾警告称"战争的鼓声 "正在敲响。

据悉尼先锋晨报介绍，一些澳洲国家安全问题专家担心，澳大利亚在台湾问题上的高调言论可能会成为中国"心理战"战略的一部分，其目的是胁迫该岛接受与大陆统一。

身为参议员的外长佩恩在被问及她对上述说法的回应时表示，这些言论的目的，不是为了加剧该地区的紧张局势。她对《悉尼先驱晨报》和《时代报》说："我以前说过，冲突不符合任何人的利益，与台湾有关的分歧需要通过对话和平解决，而不是通过威胁或使用武力或胁迫。

对于美澳关系，佩恩表示，澳大利亚与美国的联盟是澳大利亚安全的基石，而澳美联盟的重点就是促进一个安全、繁荣、基于规则的印度太平洋地区。“正如达顿部长所说，战争将是毁灭性的，“我们需要采取一切行动来防止它。"