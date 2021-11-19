中国与澳大利亚继续因核动力潜舰合同互呛

中国驻澳大利亚大使馆临时代办王晰宁接受英国《卫报》（The Guardian）访问时说，澳洲打算求助美英技术打造至少8艘核动力潜舰，破坏了澳洲和平捍卫者的形象，已成“舞刀弄剑者”。 澳大利亚国防部长彼得-达顿对此言论嗤之以鼻，称其为 "挑衅性和滑稽"，"愚蠢到可笑"。

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澳洲今年9月与美英成立AUKUS三方安全联盟，毁弃原本与法国签定的柴电动力潜舰合约，改与美英合作打造核动力潜舰，不仅激怒法方，也惹恼了正在印度太平洋地区崛起的中国。

在中国驻澳大使10月份离开后王晰宁就是中国在澳大利亚的最高代表。他在接受《卫报》采访时说，如果澳大利亚购买这种潜艇，肯定会影响现有的核不扩散制度，就会成为一个 "坏孩子"。因为这种潜艇比常规潜艇的航程更大，更难追踪。它们被设计为能够进行远程攻击。 他在采访中问道： "那么你打算攻击谁？你不再致力于和平，不再是和平的捍卫者，你正在成为某种持剑者，" 王晰宁还警告澳大利亚政界人士不要采取任何会 "损害双方关系 "的行动。他同时也质疑澳大利亚核能力为零，难以应对潜在的核事故。

澳大利亚国防部长彼得-达顿对此嗤之以鼻，称其为 "挑衅性和滑稽"，"愚蠢到可笑"。达顿说："这位代理大使可能是在读共产党的剧本，但我认为大多数澳大利亚人都明白这些评论的无益性质。“ 他说在澳大利亚没有看到任何其他大使这样做，但中国外交官在其他国家也都采取类似的外交活动。达顿认为这些外交官应该被解雇。

王晰宁在《卫报》的采访中呼吁澳洲政治家“不要做任何破坏”两国关系的事情。但他暗示北京不会主动结束两国停止对话的局面，称在参与军事冲突这种问题上搞投机，不会给高级别会谈提供有利环境。

澳大利亚媒体也报道，政府对中国批评其获得核动力潜艇一笑置之，认为自己的潜艇计划与中国的大规模军事扩张相比相形见绌。报道指出，澳洲联邦政府对达尔文港租约的审查将成为与中国双边关系的下一个爆发点。该国贸易部长丹-特汉说，政府还没有对达尔文港的租约作出任何决定。

中国是澳洲最大的贸易伙伴国，但自2018年以来，两国之间的贸易和其他紧张关系一直在增加，包括为期两年的高级别外交冻结。澳洲2018年排除中国华为技术有限公司参与境内第5代行动通讯技术（5G）宽频网路发展，又要求针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情起源展开独立调查，中方则对澳洲数项货物课征关税，双边关系逐渐恶化。