新冠病毒疫情：致死超过513万人

新冠病毒今天国际标准时间11时所统计的疫情情况，报告已经有1.533.286人死亡。感染确诊人数为255,488,020人。这两个数字的统计并不完全，致死人数以及染病人数，可能会更多。

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据法新社今天报道，根据从官方来源汇编的死亡人数，自2019年12月底报告疫情以来，新冠状病毒大流行已在全球造成至少5,130,627人死亡。已经有超过255,488,020个感染病例被正式确诊。

这些数字是基于每个国家的卫生当局的每日报告。他们没有考虑到某些统计机构在事后所做的修订，这些修订的结论是有更多人死亡。世界卫生组织（WHO）甚至估计，考虑到与新冠病毒直接和间接相关的超额死亡率，该大流行病的死亡人数可能比官方记录的数字高出两到三倍。

尽管许多国家加强了筛查工作，但仍有相当一部分不太严重或无症状的病例未被发现。

昨天周四，全世界报告了8,265例新死亡病例和585,392例新病例。

在最新报告中，新死亡人数最多的国家是美国，有1279人新死亡，俄罗斯（1254人）和乌克兰（725人）。

根据约翰-霍普金斯大学的统计，美国是受影响最严重的国家，有768,697人死亡，确诊47,531,381例。

在美国之后，受影响最大的国家是巴西，有612,144人死亡，21,989,962例；印度有465,082人死亡（34,489,623例）；墨西哥有291,929人死亡（3,854,994例）；俄罗斯有261,589人死亡（9,257,068例）。

在受影响最严重的国家中，秘鲁的人均死亡人数最高，每10万居民中有609人死亡，其次是保加利亚（386）、波斯尼亚（371）、黑山（355）、北马其顿（355）、匈牙利（338）和捷克共和国（297）。

截至国际标准时间今天周五上午11点，拉丁美洲和加勒比地区有1,533,286人死亡（46,389,734例），欧洲有1,474,959人死亡（80,087,911例），亚洲有887,407人死亡（56,679。 169例），美国和加拿大798,136例死亡（49,289,678例），非洲221,248例死亡（8,575,597例），中东212,465例死亡（14,176,627例），以及大洋洲3,126例死亡（289,305例）。