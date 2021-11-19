6G攻防战在全球开打 中美竞争激烈

在高速通信标准“5G”迈向商用化的背景下，围绕新一代的“6G”的攻防已拉开序幕。中国加快技术开发，而美国将加强与欧洲、日本和韩国的技术联盟。华为技术、韩国三星电子和NTT等各企业显示出积极态度，原因是6G与虚拟空间、量子、人工智能（AI）和自动驾驶等下一代核心技术密切相关。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻报道说，中美展开6G攻防。专利调查企业网络创研（cybersoken、东京品川区）和日本经济新闻社合作调查了与6G相关的9个主要领域的专利申请情况。结果显示，中国超越4成，占比最高。

在美国，以谷歌和苹果等参加的联盟“Next G Alliance”为核心，主导6G开发。美国拜登政权在日美联合声明中提出，两国将向6G开发投入总额45亿美元。相关专利调查也显示，在天线控制等无线技术领域掌握23％的高通的存在感突出，在美国，半导体企业被认为肩负6G战略的核心作用。

此外，也出现向韩国靠拢的趋势，例如美国大型移动运营商威瑞森通信(Verizon)与排在基站份额第5位的三星签署大型采购合同。美国在摩托罗拉出售终端业务、缩减基础设施以后，在通信领域的存在感下降，但似乎可以看出希望遏制中国主导权的意图。

韩国也显示出存在感。三星与华为并驾齐驱，同时涉足终端和基站两项业务，还控制半导体等装置。三星和LG电子已建立6G研究中心。韩国政府提供投入开发费等支持。

而在欧洲，芬兰诺基亚和瑞典爱立信在基站份额领域与华为并称3强。2家企业展开合作，推进“Hexa-X”等项目，此外，芬兰的奥卢大学也很积极，第一时间启动了理念的确立。

据该报道，日本此前在2G的时候行动过急，经历了被世界孤立的“孤岛”体验，无法轻易达到世界顶尖水平，最近10年转向了与欧洲保持步调一致的方针。在6G领域，在日本总务省、大学和NTT的主导下，成立了“超越5G推广联盟”。提出了相比5G必要专利，到6G时代翻一番的目标。日本总务省一名官员表示“在一定程度上专注于优势领域的战术变得重要”。其代表是NTT。该公司的“IOWN”提出在半导体等之上不采用电子，而是改为光传输，借此降低能源消耗。美国英特尔和索尼集团等海内外企业表示赞同，如果成功实现，有可能成为游戏规则的改变者。

不仅是这种只采用光的通信，NTT尤其在“MIMO”和被称为“波束成形”的天线控制领域占有优势，能控制基站，形成电波互相融通，以减轻信号拥堵等。

要在没有延迟的情况下驱动自动驾驶汽车，在6G时代，基站将复杂地形成联动，基于边缘计算（edge computing）的超低延迟控制等技术正受到关注。成为焦点的是国际团体。通过名为3GPP的标准化组织和联合国的专业机构国际电信联盟（ITU），设备和相关零部件的标准化、使用哪些频带的电波等因素将被确定。

“美国将把中国排除在外，不断拉拢其他国家，但对立的激化最终对任何人都没好处”，日本情报通信研究机构（NICT）的超越5G研究开发推进团队负责人宝迫巌如此强调。

日本经济新闻报道称，在3G以后，在规格和标准制定方面，具有通过国际团体推进协调的历史。“即使从成本方面考虑，形成2个标准，对世界整体来说也是不利的”，爱立信日本的首席技术官（CTO）藤冈雅宣表示警惕。在中美对立的背景下，各国和全球企业将不得不做出艰难的判断。