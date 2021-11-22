俄罗斯再次否认计划入侵乌克兰 指责美国吓唬全世界

针对乌克兰与其西方盟国有关俄罗斯计划入侵乌克兰的指控，俄国对外情报局（SVR）22日予以否认，并指责美国官僚正在吓唬全世界。

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法新社报道：俄罗斯军队近期在乌克兰边境集结，引起西方国家关注并发出警讯。华盛顿日前表示，俄罗斯在乌克兰边界附近进行 “不寻常”的军事活动，“确实令人非常担心”。克里姆林宫21日曾经痛斥美国警告俄罗斯恐入侵乌克兰的言论“歇斯底里”、“既不合逻辑也不礼貌”。俄国当局22日稍早表示，西方在此问题上领导发起了一场“资讯战”，目的在使“紧张情势恶化”。

22日俄罗斯对外情报局向全俄各通讯社发表罕见的声明说：“美国描述了成群俄罗斯坦克车将踏平乌克兰各城市的骇人景象，并宣称他们有一些‘可靠资讯’，显示俄国有此意图。”

声明中说，美国对盟邦发出了“绝对错误的消息，指称我国境内已集结军队，准备入侵乌克兰”；并说，“美国官僚在吓唬全世界”。

除了批评美国以外，克里姆林宫发言人还暗指乌克兰可能正在寻求一种透过武力解决自身问题的方法。他说：“有些国家会派遣武装部队到他国境内，然后指控我们在自家领土有不寻常的军事活动，这就是美国。”“这既不合逻辑也不礼貌。”

乌东冲突迄今已夺走1万3000多条人命。自2014年俄罗斯兼并乌克兰领土克里米亚后，乌克兰军队一直在与俄罗斯接壤的两个地区和亲俄分离势力发生激烈冲突。今年初前线暴力事件急增后，俄罗斯便在春季调动10万军力集结于乌克兰边境，引发冲突急剧升高的疑虑。乌克兰与其西方盟国指控俄罗斯派遣军队和武器支持分离主义分子，莫斯科否认这项说法。

美国国务卿布林肯20日拒绝透露，美国情报单位是否认为俄罗斯总统普京意在从乌克兰夺取土地。他说：我们不知道普京总统的意图是什么，不过我们很清楚以前发生过什么事。我们知道这套剧本，就是假借乌克兰或其他国家的一些虚假挑衅，作为俄罗斯一直计划去做某些事情的借口。

普京18日指责西方正在黑海举行演习并派遣轰炸机在其边界附近飞行，“升高”了乌克兰冲突。