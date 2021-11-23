国际刑警组织第89届大会今在土耳其开幕 选举新主席与执委引关注

国际刑警组织第89届大会星期二（11月23日）开幕，这次历时3天的会议的一项重要日程就是选举监督和处理国际刑警组织日常事务的执行委员会委员以及该组织新一届主席。中国公安部国际合作局副局长、一级督察胡彬郴角逐执委和阿联酋内政部监察长阿哈姆德∙纳瑟∙阿尔-莱希（Ahmed Naser al-Raisi）少将竞选主席一职引发外界最大的关切与质疑。

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据美国之音今天报道称，总部设于法国里昂的国际刑警组织（Interpol）本周将在土耳其伊斯坦布尔举行第89届大会。由于大会将选举新的主席和执委，而中国和阿联酋这样人权纪录不佳的国家也推举了官方人选，因此引起全球人权团体和西方国会议员的严重关切。

国际刑警组织强调该组织不会被用于政治目的，但是批评者认为，如果胡彬郴和阿尔-莱希当选，中阿两国就可能利用国际刑警组织的全球网络，不是去追捕毒贩、人口走私者、战争罪嫌疑人或极端分子嫌疑人，反而去抓捕流亡的异议人士，甚至是国内的政治反对派。

根据中国公安部的信息，中国每年通过国际刑警组织渠道发出协查案件约有3000起，每年发布的“红色通缉令”也有五六百起。

国际社会长期以来都对某些国家的政府可能滥用国际刑警组织的资源追踪异议人士存有疑虑。虽然国际刑警组织明文禁止成员国对难民发布“红色通缉令”，以往还是屡屡发生成员国绕过国际刑警组织的监督，成功对异议人士发布“红色通缉令”的事例。

许多人权团体以及由不同国家议会不同党派组成的“对华跨国议会联盟”（IPAC）日前已经公开发声，强烈反对将胡彬郴选入国际刑警组织执委会，担心中国政府借此向流亡的维吾尔族人发布“红色通缉令”。

阿联酋内政部监察长阿尔-莱希则直接被控侵犯人权，而且在5个国家面临刑事指控，其中包括国际刑警组织所在的的法国以及国际刑警组织即将召开大会的土耳其。目前已经担任国际刑警组织执委的阿尔-莱希周六在领英上贴文说，阿联酋优先“在国内外保护人权”。但是总部设于日内瓦的MENA人权团体却在最近公布的一份报告中指出，阿联酋一些律师、记者和活动人士因为和平地要求基本的权利和自由而遭到安全部队的强制被消失、拷打、任意逮捕和恐吓。

据美国之音说，中国的人权纪录同样也不光彩。美国等西方国家近来强力抨击中国在香港和新疆等地践踏人权，甚至在新疆对维吾尔族等少数民族实施种族灭绝暴行。

在中国公安部国际合作局副局长、一级督察胡彬郴竞逐国际刑警组织执委一职之前，前中国公安部副部长孟宏伟也曾在2016年当选国际刑警组织主席，但是他的任期只过了一半便突然结束，因为他在2018年返回中国后突然失踪。去年1月，天津市第一中级人民法院以受贿罪判处他有期徒刑13年半。

该报道说，即将在国际刑警组织大会上改选的执委中有两个亚洲区的名额，目前有3位候选人竞逐这两个职位。除了胡彬郴外，另两位候选人一位来自新加坡，另一位来自印度。