日美澳加德5国至少17军舰菲律宾海联演 疑有针对性

由日本主导的菲律宾海海上联合演习，美、澳、加、德五国至少17军舰参与。美国军方指是为增强彼此持久关系、提升海军实力，掌握印太优势，外界则认为是牵制中国。

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据自由亚洲引述美国第七舰队司令部官网21日发布消息指出，由日本海上自卫队主导、11月21日至30日在菲律宾海举行的“ANNUALEX”多边海上联合演习，有日本海上自卫队、美国海军、澳大利亚皇家海军、加拿大皇家海军、德国国防军海军等国家参与。演习内容包括通信战术演练、反潜作战、空战演练、海上补给、跨舰甲板飞行演练和海上拦截演习等。

消息说，德国“布兰登堡级”巡防舰“巴伐利亚号”访问亚洲，出现20年来首度参与“ANNUALEX”的场景。德国海军司令舍恩巴赫中将（Kay-Achim Schönbach）表示，德国海军将透过与地区盟友进行更深入的防务合作，加强对印太地区的承诺，未来将力求每两年向印太地区派遣德国护卫舰及补给舰。

美军太平洋舰队22日贴出5国海军操演照片，可见至少有2艘潜舰和包括日本准航母、“出云级”直升机护卫舰，与美军“卡尔文森号”在内的15艘水面舰艇参与联合军演。“卡尔文森号”搭载CVW-2舰载机联队，和F-35C战斗机中队，并配备“鱼鹰”运输机。美军另出动导弹巡洋舰、驱逐舰、补给舰等。

该报道引述美国海军第1航母打击群指挥官丹·马丁少将表示，ANNUALEX演习提供战略协调、加强伙伴关系，保持灵活性和持久性的联合力量，能在需要的地方和时间快速投送力量。