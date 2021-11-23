白宫宣布释出5000万桶战略储备石油平抑油价

白宫23日宣布，美国将释出5000万桶战略储备石油，并协调中国、日本、印度及南韩一同释出战略储油，以平抑高涨的油价。

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国际原油价格在白宫宣布后应声下挫，西德克萨斯州轻原油价格23日盘中下跌1.6%，跌至每桶75.39美元，英国布兰特原油价格下挫1.3%，跌至每桶78.63美元。

白宫释放战略储备油的行动已经酝酿了数周，在此期间，从燃料到感恩节火鸡等各种商品的价格都在上涨。美国政府一位高级官员23日说，释放石油储备应该很快会对油价产生影响。

这位官员说，虽然美国的石油储备通常用于紧急情况，但拜登政府拥有广泛的权力来进行石油交换。在这5000万桶石油中，如果未来油价下跌，3200万桶将最终归还给战略石油储备，另外1800万桶来自国会已经批准的一项销售。

感恩节前美国平均油价已达到每加仑3.42美元，是自2014年以来的最高水平。美国部分地区的油价仍在急剧上涨，加州平均油价超过了每加仑4.5美元。

战略石油储备是在20世纪70年代石油危机后建立的国家能源安全网。这些紧急原油储存在德克萨斯州和路易斯安那州海岸的四个地点，这四个地点目前约储备有6.2亿桶原油，是世界上最大的战略石油储备。这个储备有能力供应美国所有地区大约一个月的消费需求。

彭博资讯引述知情人士报导，美国的行动将使得美国和协同行动的国家，与沙特阿拉伯和俄罗斯领军的OPEC+正面对抗，可能促使OPEC+重新评估其恢复石油供应计划，该组织预定12月2日开会讨论产量问题。