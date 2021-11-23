联合国报告全球近一半人口吃得差 损健康并危害地球

根据联合国等机构23日公布一项联合调查报告指出，世界上近一半的人口吃得不好 ，导致不利于健康，也损害地球环境。

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根据这项全球营养报告 (GNR) 的报告指出，我们的食物“现在起，对人类和地球的健康构成了重大威胁”。

根据联合国今天 11 月 23 日星期二发布的一份报告强调，世界上近一半的人口营养摄取不良，对人体的健康和地球环境造成有害后果。

根据这份名为《全球营养报告》（GNR）的年度报告指出，目前有 48% 的人类吃得过多或过少；这项数据是来自联合国、粮农组织、世卫组织或联合国儿童基金会等组织所提供数据的结果。目前有 48% 的人类吃得过多或过少。 按照目前的速度，世界将无法实现世界卫生组织为 2025 年设定的九个营养目标中的八个。

不健康饮食导致的死亡人数增加 15% ：：这目标包括了，涉及了，减少儿童消瘦的案例（当他们的身高太瘦时）和发育迟缓（当他们的年龄太小）以及成人肥胖等的案例。 报告估计，近 1.5 亿五岁以下儿童发育迟缓，其中超过4500万名消瘦，近 4000万超重。 它还显示，超过 40% 的男性和女性（22 亿人）超重或肥胖。

个独立专家报告团体 GNR 的主席米察补充说：“我们的全球饮食调查结果表明，我们的饮食在过去十年中没有改善，现在对人类和地球的健康都构成了重大威胁。” 根据该报告，人们没有摄入所提倡数量的水果蔬菜等促进健康的食物。 毫不奇怪，低收入国家对这些食物的消费量最低。 而那些高收入国家消费最多对健康有害的食物，如红肉、乳制品和含糖饮料，超重率最高。 GNR 还计算出，2018 年全球粮食需求产生了约 35% 的温室气体排放。

报告并指出，“动物源性食品的每种产品通常比植物源性食品具有更高的环境足迹，”。 报告补充说，除了破坏食品和卫生系统外，新冠病毒的大流行还使另外 1.55 亿人陷入极端贫困。