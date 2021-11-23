韩国前总统全斗焕90岁病逝 镇压光州事件终身背骂名

韩国前总统全斗焕周二（11月23日）在首尔家中病逝，享年 90 岁。他自1979年通过军事政变上台，铁腕统治韩国八年，最终在大规模示威压力下被迫辞职。他因镇压光州事件背负“光州屠夫”恶名，晚年官司缠身，是韩国最受唾弃的人物之一。

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全斗焕出生于1931年3月，在朝鲜战争最激烈时期的1951年从军，从陆军士官学校毕业成为一名军官，在政变上台的前总统朴正熙的羽翼下一路晋升，1979年10月朴正熙遇刺身亡后，他担任联合调查本部长，两个月后策划“双十二军事政变”，次年逼迫崔圭夏下台，自任第11届总统，并发布全国戒严令，这也成为了“五一八民主化运动”（又称光州事件）的导火索。1981年，全斗焕当选韩国第12届总统，1988年他在由学生领导、要求总统直选的大规模民主示威声浪中下台，结束了长达八年的军事独裁统治。

全斗焕因血腥镇压 1980 年韩国光州“518民主示威”而被称为“光州屠夫”。据韩国官方公布事件死亡的人数为207人，750多人受轻重伤，但一些组织认为实际死伤数字可能高出官方统计的三倍。

光州“518民主示威”被视为是韩国争取民主的象征，上万居民和学生在几个月间走上街头抗议实施戒严和对平民的镇压，但抗议被全斗焕和韩国极右派谴责为由朝鲜的同情者所煽动的“骚乱”。

1996年全斗焕因被控制造内乱 叛乱和贪污罪被判死刑，后改判无期徒刑，但在1997年获特赦出狱。

全斗焕的青瓦台执政8年期间以铁腕和政治打压著称，对持不同政见者广泛使用酷刑，镇压言论自由。

但他在位期间也是韩国经济起飞期，他自评功绩，除了稳控物价民生和成功申办汉城1988年奥运会外，还包括开创了韩国“和平移交政权的先例”。但不少评论指出，全斗焕执政时期的经济成果基本源自前届朴正熙政府所打下的基础，全斗焕并未做出多大贡献。

1983年他在一次访问缅甸期间，曾遭遇朝鲜间谍的刺杀袭击。朝鲜间谍在他将出席的吊念缅甸国父昂山（昂山素季之父）仪式上引爆炸弹，陪同他出访的韩国外长和经济顾问被炸死，但他由于交通堵塞没有抵达仪式现场而逃过一死。

法新社报导，全斗焕在1990年代中期受审期间，坚称对他的审判是出于政治动机，并冷漠为其政变和授权镇压辩护，说发动政变是拯救国家避免陷入危机的必要之举，并否认派遣部队进入光州。

据报道，全斗焕1988年下台以后，隐居一座佛寺，鲜少露面公共场合，但后来仍多次成为媒体焦点。

2003年全斗焕在积欠巨额罚款下，声称家产只剩29万韩元，但他4名子女和其他亲戚后来被发现在首尔坐拥大量土地、在美国也拥有数间豪宅后，引发公愤。