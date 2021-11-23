149票对1票：荷兰众院力挺台湾参与国际刑警组织

第89届国际刑警组织大会11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡举行年度大会，开会第一天，荷兰众议院以压倒性票数通过动议，吁请荷兰政府与理念相近国家共同支持台湾参与，这是荷兰国会继2019年后再度展现挺台行动。

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中央社报道：荷兰众议院今天下午初估以149票对1票的压倒性票数通过动议，吁请荷兰政府与理念相近国家共同研议支持台湾参与国际刑警组织大会、相关会议及培训机制的可行性。

这是继2019年荷兰国会通过支持台湾参与国际组织的历史性动议案后，再次发声力挺台湾有意义国际参与。

动议案指出，台湾不仅是荷兰和欧盟的重要商业伙伴，也是打击国际犯罪的盟友；台湾盼有意义参与国际组织是合理的期待，呼吁荷兰政府与理念相近国家一起，共同探讨支持台湾以观察员身分参与的可能方案。

这项动议案是由荷兰基民党（CDA）议员穆德（Agnes Mulder）及政治改革党（Reformed Political Party，SGP）议员斯塔伊（Kees van der Staaij）共同连署提出。

台湾驻荷兰代表处表示，近年积极争取荷兰行政与立法部门的支持，相关努力已获得初步结果，不仅跨党派国会议员曾多次在国会提出相关质询，荷兰外交部长克纳朋（Ben Knapen）上周出席国会外交预算辩论时也公开表示，荷兰及许多国家都认为，台湾应能有意义参与如打击跨境犯罪等攸关全球利益议题的国际会议。

克纳朋说，荷兰政府承诺支持台湾以观察员身分参与国际刑警组织，因为无论是台湾获取打击跨境犯罪资讯的权利，或是国际社会汲取台湾相关经验及见解的权利，都不应该被剥夺。

台湾驻荷兰代表处强调，在中国武力威胁及以各种方式打压台湾国际生存空间下，理念相近国家的相关支持格外重要。对于荷兰政府及国会公开声援台湾有意义参与国际组织深表感谢，期待双方未来继续加强在打击跨境犯罪、公共卫生、飞航安全及气候变迁等方面的合作关係。