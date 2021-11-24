日本响应美国号召 释放储备石油

拜登政府11月23日宣布，美国将从国家战略石油储备中释放约5000万桶原油，以努力降低汽油价格并阻止通货膨胀的上升。日本响应美国的呼吁，日本首相岸田文雄24日上午表示，“与美国一致，国家石油储备将以不违反石油储备法的方式，出售部分产品。”这是日本首次公布放出国家储备，预计数量将是国内需求的几天。

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内阁官房长官松野博一24日上午在记者会上解释说，政府已决定与美国等国家合作释放部分国家石油储备，这是油型定期替换的先行措施。 “我们决定提前进行过去重复的油型更换措施，我们认为这不违反储油法。”

在过去的一年半里，全球新冠疫情使能源市场经历了剧烈震荡，需求和价格原本下降，但全球经济活动在因新冠疫情而实施的限制措施之后逐步恢复，导致燃料需求增加，并推动原油价格在今年上涨了62%，美国的汽油价格平均约为每加仑3.40美元，是2020年的两倍。

白宫表示，此举将以贷款和销售的形式释放石油，并与中国、日本、韩国、英国和印度政府进行了协调。

岸田首相在官邸告诉记者，稳定原油价格是实现经济复苏的一个非常重要的问题。

为应对原油价格飙升，美国政府11月23日宣布释放5000万桶石油储备，目的是与日本等主要消费国合作，暂时增加供应和降低价格。

日本按照法律规定对石油进行国家库存和民间储备，截至9月底，这些储备是国内需求的共计约240天份，其中，国家库存为145天份，超过储存国家储存目标（约90天），日本石油消费最近低迷，此举纯为响应美国的呼吁。（法广特约记者楚良一发自东京）