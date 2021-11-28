澳洲证实检测到两例Omicron变体：都种过疫苗

澳大利亚卫生当局周日11月28日表示，两名来自南部非洲的乘客被检测出冠状病毒欧米克朗（Omicron）变体，“这两例都完全接种过疫苗”。

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澳洲新南威尔士州东部的卫生当局证实，在两名周六抵达悉尼的乘客身上测出冠状病毒新变体欧米克朗。他们乘坐卡塔尔航空公司的航班，途经多哈，抵达悉尼。

新南威尔士州卫生部说：“这两人都已经完全接种了疫苗”。他们抵达澳洲后不久，被检测的结果呈阳性，导致进一步的分析。”目前他们没有症状，正在专用房间里进行隔离。

据澳洲媒体abc说，澳大利亚对欧米克朗变体在南非和邻国的传播作出反应，联邦政府已宣布旅行禁令和新的检疫规则。

从即日起，曾在包括南非在内的9个国家检测到欧米克朗变体的非澳大利亚公民不能进入澳大利亚。

这9个国家是：南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、史瓦帝尼、塞舌尔、马拉维和莫桑比克。

澳大利亚公民凡是最近从这些国家之一抵达的人，必须隔离14天。

美国、加拿大和澳大利亚周六加入越来越多发现欧米克朗变体的国家行列。这些国家对南部非洲实施了旅行限制。南非对这些措施提出了抗议。该变种继续蔓延，英国、德国和意大利、捷克、以色列已经确认了首个病例，荷兰等其他国家也宣布了疑似病例。