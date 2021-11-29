俄罗斯说成功试射新高超音速巡航导弹，

俄罗斯军方周一宣布已成功试射命名为 "锆石 "高超音速巡航导弹，莫斯科称这种武器是 "不可战胜的。法新社说，这一宣布是在美国媒体最近报道中国在今年夏天测试了一种高超音速导弹之后做出，显示在高超音速领域武器开发有竞赛。中国的这种导弹还可以发射弹头，而美国和俄罗斯目前都没有这种技术。

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据法新社今天报道说，俄罗斯军方在一份声明中宣布，俄罗斯军方从 "戈尔什科夫海军上将 "号护卫舰向北极白海水域的一个目标发射了一枚锆石号高超音速导弹。据声明说，这次发射被认为是成功的，位于400多公里外的目标已被摧毁。

据俄罗斯国防部发布的一段视频显示，该高超音速导弹在一阵光亮中起飞，随后在半夜里冒出一缕烟雾。

锆石号的首次正式发射是在2020年10月，当时普京总统就将其誉为 "伟大的事件"。俄罗斯此后还进行了其他测试，包括从 "戈尔什科夫海军上将 "号护卫舰和一艘水下潜艇进行的测试。最后一次这样的试射是在11月18日。

在与西方国家，特别是美国关系紧张的背景下，俄罗斯近年来宣布开发新的武器，例如被普京先生称为 "无敌 "的锆石高超音速。该导弹的最大射程约为1,000公里，旨在装备俄罗斯舰队的水面舰艇和潜水艇。

法新社说，第一代 "阿凡达 "高超音速导弹能够达到27马赫的速度，并能改变航线和高度，于2019年12月装备俄罗斯军队。

俄罗斯也在寻求发展其太空武器。例如，俄罗斯最近承认在轨道上粉碎了一颗旧的苏联卫星，但此举激怒西方，西方国家指责俄罗斯造成碎片云而危及国际空间站。