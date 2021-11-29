G7就新变异毒株召开紧急卫生部长会议

11月29日召开七国集团(G7)卫生部长紧急会议。七国集团呼吁对 Omicron 冠状病毒的“高度传播”采取“紧急行动”，据世界卫生组织称，这种变种在全球范围内具有“非常高的风险”。 这种新毒株现已正从非洲传播到太平洋，从加拿大传播到意大利，途经德国和英国，苏格兰确诊了 6 例新病例。

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两个从南非抵达荷兰首都阿姆斯特丹的航班上，检测到13人带有新冠病毒的新变异病毒株奧米克戎（Omicron）。西班牙正式报告了第一例病例。

自出现新冠变种病毒以来，从未引起过如此的重视，Omicron已极具传染性。由英国召集的七个卫生部长会议“认识到确保获得疫苗的重要性”，包括提供“援助，履行大家在捐赠方面的承诺”。

在这次紧急会议结束时，他们还“向南非及时通报新变种疫情表示赞赏”。世界卫生组织强调“Omicron 在全球传播的可能性”“很高”，同时承认仍有许多未知数。

未知数包括其传染性、现有的新冠疫苗赋予的保护水平和引起的症状的严重程度开始。 该观察结果中唯一令人欣慰的因素是，迄今为止“没有与该变体相关的死亡”报道。

随着发现 Omicron 的国家名单不断增加，尤其是在欧洲，在 11 月南非出现首例病例后，世界各地的焦虑更加严重，迫使许多国家暂停前往该地区的旅行并制定预防措施.

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 周一表示，他孤立南非“非常担忧”，考虑到“非洲大陆疫苗接种如此低，不应该让南非来担责”。

南非对及时通报别国、及时检测而受到“惩罚”感到愤愤不平，呼吁“立即和紧急”取消旅行限制，并称某些非洲国家正在采取限制旅行措施“让人遗憾”。日本首相岸田文雄28日表示，在新变体出现后，日本将从30日开始，将莫桑比克、马拉维和赞比亚添加到入境人员受到更严格限制的国家名单中。

澳大利亚检测出5 起变种病例，该国将于周三向学生和外国技术工人重新开放，其边境关闭了 20 多个月，而澳大利亚将至少再等两个星期。

上个周五，瑞士禁止了来自南非及其邻国的直飞航班，同时还对来自香港、以色列和比利时等地的旅行航班实施了限制。

27日，科威特决定限制往返9个非洲国家的航空旅行，以应对新变体的传播，涉及的国家有南非、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、莱索托、埃斯瓦蒂尼、赞比亚和马拉维。海湾国家将航空货运航班排除在禁令之外。