Omicron迫使各国重新考虑全球旅行计划

Omicron新冠变体在全球传播，澳大利亚、丹麦、法国和荷兰均发现新病例，促使各国重新考虑国际旅行的计划，以尽力避免疫情爆发。从印尼到沙特，多国已经对来自非洲南部的游客实施了旅行限制，以遏制病毒传播。

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据路透社今天报道称，新冠变种Omicron传播迫使各国重新考虑全球旅行计划。而有关该变种的消息在上周引发了金融市场的恐慌和抛售，因为各国采取了新的限制措施，担心它可能具有疫苗抗性并在两年的全球疫情之后破坏刚刚开始的经济复苏。

世界卫生组织(WHO)警告说，在没有信息表明其症状与其他变种不同的情况下，确定Omicron的严重程度可能需要“几天到几周”时间。

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)周一表示，澳大利亚将评估从12月1日起重新向技术移民和学生开放的计划，同时补充说，恢复对外国旅客进行为期两周的强制酒店隔离“还太早”。他呼吁大家保持冷静，因为Omicron的严重性、传播性和疫苗抗性尚未确定，

路透社说，莫里森与WHO的说法一致，WHO将其列为“关切变种”。

从印尼到沙特，多国已经对来自非洲南部的游客实施了旅行限制，以遏制病毒传播。

新加坡卫生部说，新加坡已经推迟了与一些中东国家(如卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋)之间疫苗接种者旅游走廊计划的启动，因为“这些国家是受影响国家的交通枢纽”。

英国表示，将于周一召开七国集团(G7)卫生部长紧急会议，讨论最新情况。

以色列周六晚些时候宣布，将禁止所有外国人进入该国，并重新采用反恐电话追踪技术遏制该变异病毒的传播。

白宫在一份声明中说，美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇周日告诉总统拜登，大约需要两周时间才能获得关于Omicron新冠变体的传播性和其他特征的更明确信息。