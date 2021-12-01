澳大利亚参议院全票通过马格尼茨基人权法

积极推动此一法案的澳大利亚工党成员，参议院外交委员会成员坎佩雷·基钦（Kimberley Kitching）周三发推文表示，将永远记住这一天，澳大利亚参议院政见如此相左的政党工党，自由党，以及绿党共同投票全票支持通过了马格尼斯基人权法。

澳大利亚兑现诺言，参议院周三全票通过马格尼茨基人权法；正在澳洲访问的美国总统拜登的太平洋特使谴责中国通过经济战使澳大利亚臣服。

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澳大利亚外长马里斯∙佩恩（Marise Payne）今年八月份曾经承诺，澳大利亚将制定类似于美国“全球马格尼茨基人权问责法”的澳版制裁法案，以便对践踏人权或引发国际关切的恶劣行为的个人或实体实施有针对性的财务制裁和旅行禁令。

积极推动此一法案的澳大利亚工党成员，参议院外交委员会成员坎佩雷·基钦（Kimberley Kitching）周三发推文表示，将永远记住这一天，澳大利亚参议院政见如此相左的各大政党工党，自由党，以及绿党共同投票全票支持通过了马格尼斯基人权法。

路透社此前报道说，要制定澳版马格尼茨基法，澳大利亚必须对现行法律进行修订，将目前以国家为对象的制裁条款进一步扩充，加入以个人及实体为对象的制裁目标，这些目标包括与大规模杀伤性武器的扩散、严重侵犯人权、恶意的网络行动以及重大贪腐行为有关的个人与集体。

澳洲媒体指出，法案将可以在年底之前投入实施，澳大利亚政府就可以对涉嫌严重侵犯人权者实施冻结或没收财产、同时禁止入境的制裁。美国、欧盟和英国今年都推出了各自的马格尼斯基法，并且依据该法案对在中国新疆地区被控严重侵犯人权的中国官员实施制裁，曾经激发北京出台反制裁措施。

另据法新社发自悉尼的消息，正在澳洲访问的美国白宫印太事务联络人库尔特·坎佩尔（Kurt Campbell）周三在澳洲智库洛伊学院（Institut Lowy）发表演说时谴责中国在海外的行为越来越咄咄逼人，谴责中国对澳大利亚发动“令人目眩”的经济战争，他说，北京的目的似乎是要将澳大利亚击个粉碎，要使澳大利亚对他下跪。法新社指出，澳大利亚的所有产品，煤炭，棉花，牛肉，葡萄酒，海鲜都曾经遭到中国的禁运。

法新社评论说，华盛顿将北京当作是战略竞争对手，在竞争的同事与北京保持外交对话以避免发生失控。美国近日将澳洲拉入奥库斯战略联盟与澳洲分享核潜艇技术以此大大增加了澳大利亚的军事实力。坎佩尔特别表示，奥库斯联盟宣布之后，有许多国家向美方表示有意加入。

全球马格尼茨基人权法的推动者布若德（Bill Browder）表示澳大利亚成为南半球首个通过马格尼茨基人权法的国家，目前全世界已经有34个国家通过了该法案，侵犯人权的人的末日即将来临！