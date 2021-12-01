美军司令呼吁在太平洋地区部署更多航母威慑中国

据华尔街日报今天报道说，美国第七舰队司令呼吁美国及其盟国的航空母舰在太平洋地区扩大存在，以便让中国以及俄罗斯明白“目前不宜”挑起冲突。

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据华尔街日报称，美国第七舰队(Seventh Fleet)司令呼吁美国及其盟国的航空母舰在太平洋地区扩大存在，以便让中国以及俄罗斯明白“目前不宜”挑起冲突。

在美国、日本、澳大利亚、加拿大和德国于太平洋海域完成一次为期10天、由日本主导的海上军演之际，美国海军中将卡尔·托马斯(Karl Thomas)发表了讲话。媒体受邀到“卡尔·文森”号航母上观看了F-35喷气式战斗机的起降。此前，“卡尔·文森”号与“罗纳德-里根”号(USS Ronald Reagan)这两艘美国航母，同英国“伊丽莎白女王”号(HMS Queen Elizabeth)航母以及日本一艘可供直升机降落的舰船一起参加了10月份的另一次演习。

托马斯说，尽管这些部队加起来代表着 “一股巨大的力量”，但美国及其盟友应该更进一步。他说：“想想我们可能要如何战斗，这是一片很大的水域，四艘航母的数量是不错的，但六艘、七艘或八艘会更好。”

据该报道，在太平洋地区，美国海军的航空母舰群曾经是几乎不可被挑战的存在，但据美国国防部称，它们目前面临来自中国的与日俱增的威胁。中国的首艘国产航母于2019年投入使用；中国预计其第二艘航母将在2024年开始服役。

战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)称，最近有迹象表明，中国第三艘航母的建造工作取得了稳步进展；卫星图像显示，中国在沙漠中建造了一艘美国航母的实物模型，推断极可能是被当作演练标靶。

中国与俄罗斯最近派出了一支联合舰队，绕行日本本岛的大部分区域进行巡航。托马斯在被问及来自中俄的威胁时称，重要的是向“其他可能更具侵略性、更威权主义的国家”展示团结一致的形象。托马斯称，美国及盟国应利用联合演习来“威慑其中一些实力大增的国家的侵略行为”，要让这些国家知道，现在也许不是引发冲突的时候。

据该报道，日本正在改装两艘专为直升机着陆而设计的舰艇，目的是让该舰艇也可与能垂直降落的F-35B战斗机一起使用。