美国、日本和欧盟承诺增进三边合作：应对国际贸易挑战

美国贸易代表戴琪、日本经济产业大臣萩生田光一和欧盟委员会执行副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）于2021年11月30日进行了虚拟会晤。美国，日本与欧盟协议增进合作，并同意联合应对第三国非市场政策和做法带来的全球挑战。

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据欧盟官方消息说，美国、日本和欧盟发表关于三边合作的联合声明。这是美国贸易代表戴琪、日本经济产业大臣萩生田光一和欧盟委员会执行副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯于2021 年11月30日进行了虚拟会晤后的共同表态。。

美国，日本以及欧盟同意续签三边伙伴关系，以应对第三国非市场政策和做法带来的全球挑战，三方指这些非市场政策和做法破坏了日本，美国以及欧盟的工人利益和企业并产生了负面影响。他们同意将作为三边伙伴的工作重点放在三个领域：识别因非市场行为而引起的问题；确定现有执法工具的差距，需要进一步工作以开发新政策工具来解决此类做法；以及讨论在利用现有政策法规方面的合作。

三方说，确定需要进一步工作以制定规则以解决此类做法的领域。三方称将在三个重点领域并行推进，并同意定期审查进展情况。

该消息说，三方强调了世贸组织改革的重要性，以努力建立一个自由、公平、基于规则的多边贸易体制，使所有成员受益并有助于确保所有人的共同繁荣，并重申他们对成功适时举办世贸组织第12届部长级会议的共同承诺。