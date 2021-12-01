美联社： 旅行禁令难以阻止新变种的传播

美联社11月30日披露，荷兰国家公共卫生与环境研究所（RIVM）的最新发现表明，新冠病毒的最新变种Omicron在11月24日南非首次向世界卫生组织报告之前，就已经悄然进入了多个国家。

广告 继续浏览后续

荷兰国家公共卫生与环境研究所在11月19日至23日的病毒样本中，也发现了Omicron病毒。这意味着，新变种Omicron的传播原早于人们的想像，其传播范围也更广。

目前，世界多个国家为防止Omicron入侵，对南非及其周边国家实施了旅行禁令。但科学家表示，荷兰的新发现表明，目前人们仍无法得知这种病毒是何时何地首次出现的，也不清楚它的传染性究竟有多强。因此，旅行禁令难以阻止新变种的传播。

世卫组织11月29日已将Omicron定性为传播风险“非常高”的病毒。而德国当局表示，他们在一名德国男子身上发现了Omicron病毒，而该男子既没出过国，也未接触过任何感染了这种病毒的人。

更坏的消息是，当人们寄希望于疫苗的保护之际，莫德纳（Moderna）高管11月30日表示，用现有的新冠病毒疫苗对抗Omicron，可能没那么有效，需要新疫苗。他说，目前的新冠疫苗对抗Omicron的功效会下降多少，科学家仍在研究当中，仍需等待更多数据。

美国传染病专家福奇也表示，科学家大约还需要2周的时间，才能得出现有疫苗到底在多大程度上能对抗Omicron的结论。

莫德纳和辉瑞公司近日都表示，如果有需要，他们可以在2-3个月内开发出对抗Omicron的专用疫苗。

另外，新变种病毒Omicron的出现，令美国日益恶化的通胀变的更加不可预测。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）30日表示，Omicron有加剧供应链中断的风险，这些中断已导致今年通胀意外飙升，同时也可能影响劳动力供应。

经济学家表示，全球经济可能都会在一定程度上受到Omicron的打击，损害的规模将取决于Omicron本身的厉害程度。

新变种病毒Omicron带来的困境还有，因为各国对南非实施旅行禁令，让一些被打乱旅行计划的人滞留南非。目前，忙碌的旅客挤满了南非约翰内斯堡机场，对很多人来说，何时才能到家，是个未知数。