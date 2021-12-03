新疆：拜登政府官员一直在悄悄告诉立法者放慢速度

华盛顿邮报专栏作家罗金（Josh Rogin）12月3日撰文称，美国国会拖延通过立法制裁强迫劳动的原因包括从强劳中获利的大公司的游说，和民主党人在国会的拖延，并透露：“拜登政府的官员一直在悄悄告诉立法者放慢速度。”

广告 继续浏览后续

这篇题为“现在国会应对习近平的种族灭绝行为采取行动”的文章说，本周，总部设在英国的一个私人调查小组公布了它所说的中国政府机密文件，这些文件似乎表明中国国家主席习近平如何亲自为新疆少数民族的系统性“强制同化”奠定基础，增加了已经很丰富的证据，“表明中国政府对维吾尔人的大规模拘禁、强迫劳动、强迫人口控制、家庭破坏和文化抹杀”，“符合联合国对种族灭绝的定义，即 意图全部或部分消灭一个民族、族裔、种族或宗教团体而实施的犯罪”。

该文问道，那么，为什么美国国会还不能通过一个简单的法案，阻止与这个族灭绝有关的产品在美国家庭和企业中出现？

罗金说，民主党领导的国会似乎难以将参议院在7月份一致通过的《防止维吾尔族强迫劳动法》送到拜登总统的办公桌上。众参两院的民主党领导层以程序问题和未来的行动承诺为由，无法就通过两院的共同策略达成一致，尽管他们公开声称支持该法案。

周三，参议院版本法案的共同提案人，共和党人马可-鲁比奥（Marco Rubio）要求将这个法案作为修正案纳入《国防授权法》，因为《国防授权法》是必通过的立法。可是，参议院民主党人援引“禁止影响拨款修正案程序规则”反对。卢比奥称这是一种躲闪的手段。

卢比奥还称，从中国强迫劳动中获利的美国公司，如苹果和耐克，一直在游说反对该法案，这是事实。他并指众议院民主党籍议长佩罗茜不想让该法在众议院通过。.

周四，佩洛西否认了鲁比奥的指控，承诺她领导的众议院将通过由众议员吉姆-麦戈文（Jim McGovern）提出的版本。

可是，由于该法案在参众两院仍是两个不同版本，且没有协调这两个版本的明确计划，所以仍然无解。

罗金的文章引述消息称，“拜登政府官员一直在悄悄地告诉立法者要放慢速度”。他并说，据政府消息人士证实，在副国务卿温迪-R-谢尔曼(Wendy R. Sherman) 和参议员杰夫-默克利 (Jeff Merkley)10月份的一次通话中，谢尔曼明确表示，政府倾向于采用更有针对性和更慎重的方法来确定哪些商品是强迫劳动的产物。她还告诉默克利，获得盟国的支持是关键，比单边行动更有效。