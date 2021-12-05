卢卡申科签总统令: 加强白俄与中国合作 落实“一带一路”

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科于12月3日签署了第9号指令，内容是推进白俄罗斯与中国在政治军事经济等方面的合作，包括落实习近平的“一带一路”计划。

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据白罗斯官媒白通社说，他们被总统府秘书处告知，总统亚历山大·卢卡申科于12月3日签署了第9号指令。这份文件涉及在2021-2025 年间，进一步推进白俄罗斯与中国在广泛领域的战略伙伴关系，并代表 2015-2021 年期间与中国合作的类似指令的合理延续。

这个报道说，白俄罗斯近期的重点任务包括加强与中国的政治合作，维护和弘扬白俄罗斯与中国之间友好互助的“价值观“，加强经贸、金融、投资互动，落实“一带一路”倡议。

此外，重要的任务还包括与中国扩大区域间联系，推进军事合作和军事技术合作，数字经济和信息通信技术合作，加强研发合作，推进人道主义事务关系。

白俄罗斯通讯社说，为完成这些任务，白俄罗斯政府机构和参与对华合作的其他经济实体都被要求实施大约50项具体措施。而任务的有效完成，将有助于推动白中关系迈上新台阶。

另据中国官媒新华网报道，白罗斯国民会议代表院国际事务常委会主席萨维内赫12月4日表示，上述总统令的签署，将抵消西方对白罗斯经济制裁造成的负面影响。他说，面对中国这一庞大市场，白方要集中精力挖掘生产潜力。

中国官媒还引述白俄国家电视广播公司4日指出，这项命令是白罗斯政府近期出台的最重要的文件之一，为白罗斯与中国未来几年拓展广泛合作指明了方向。