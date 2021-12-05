美国防长：中国是对所有民主国家的挑战

美国国防部长劳埃德-奥斯汀三世（Lloyd J. Austin III）12月4日在里根国防论坛发表讲话，指出中国是对美国和所有民主国家的挑战，但美国及其盟国将迎接这个挑战。

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奥斯汀指出，印太地区是一个拥有巨大机遇和真正挑战的地区。这些挑战之一，是一个日益自信和专制的中国的出现。

他说，我们看到中国人民解放军20年来飞速的现代化进程。中国领导人正在扩大他们投射武力的能力，建立一个全球军事基地网络，并正在迅速提高打击、空中、导弹防御和反潜措施等能力，且越来越注重信息整合、网络和空间行动。这意味着在空间和网络空间的新竞争领域，行为规范尚未确立，升级和误判的风险很大。

与此同时，中国正在将国家资金投入关键领域，包括量子研究。北京正在追求其领导人所说的 "本土创新"，以减少对进口的依赖。所有这些都在推动中国技术的迅速发展，对中国的军事有重大影响。

中国的核态势也在发生变化，中国军队一直在迅速提高其核能力，这包括到2030年将其核武库扩大到至少1000枚弹头，并使其运载系统现代化，以及建立一个新生的核三系统。

奥斯汀称，现在我们不仅评估能力，且评估意图和行动。中共领导人越来越多地表达了他们对现行秩序的不满，以及他们取代美国的全球领导地位的目标。

习近平经常谈论"百年未见的世界巨大变化"。最近他向其党员同志保证，"时间和势头都在中国这边"。

美国防长说，拜登总统一直非常清楚地表示他对中国侵犯人权和欺凌其他国家的关切。而北京正在滥用技术，在国内推进其镇压下项目，并将专制的工具出口到国外。

我们正面临着一个巨大的挑战。但美国并不是一个害怕竞争的国家。我们将以信心和决心迎接这个挑战，而不是恐慌和悲观。