拜登政府宣布外交抵制北京冬奥会

美国总统乔-拜登或在本周宣布外交抵制北京冬奥会2021年12月6日（资料图片）

法新社12月6日发自华盛顿的消息：白宫周一宣布，由于"新疆正在发生的种族灭绝和反人类罪行"，美国将不派任何外交代表参加2022年北京冬季奥运会和残奥会。

广告 继续浏览后续

白宫发言人普萨基（Jen Psaki）表示，到场的话，那就是不顾中国在新疆有严重的侵犯人权和暴行，美国的外交代表仍出席体育活动，好像什么都没有发生。“我们根本不能这样做”。

之前在12月6日稍早，美国有线电视新闻网 (CNN)引述几个消息来源称，拜登政府预计本周宣布，将没有美国政府官员出席2022年北京冬季奥运会，对这次北京冬奥会实施外交抵制。

这个报道说，此举将使美国在世界舞台上向中国发出信息，但不妨碍美国运动员参加比赛。而一直在私下讨论抵制问题的国家安全委员会拒绝发表评论。

另据美国之音今天报道，美国外交抵制北京冬奥会已经是人们预料之中的决定。白宫星期天没有对相关报道公开做出评论。

包括拜登所属民主党的资深国会议员们在内的多方人士一直敦促总统决定对北京冬奥会实施外交抵制。

CNN说，美国总统拜登上个月告诉记者，他正在考虑进行外交抵制，因为包括众议院议长南希-佩洛西在内的民主党和共和党立法者都主张进行外交抵制，以抗议中国的人权侵犯行为。

该报道说，预计不会发生全面抵制，这意味着美国运动员仍将被允许参加比赛。美国上一次全面抵制奥运会是在1980年，当时前总统吉米-卡特还在任。

作为对这一消息的回应，北京警告说，如果外交抵制行动继续进行，它将对拜登政府采取 "坚决的反措施"。

中国外交部发言人赵立坚在周一的新闻发布会上表示，"美国应该停止将体育政治化，停止炒作所谓的'外交抵制'，以免影响中美在重要领域的对话与合作。"