欧盟推法规: 解决成员国被胁迫问题

立陶宛因北京阻止其货物进口要求欧盟做出强力回应之际，欧盟推动一项法规，旨在对其成员国受他国胁迫的情况予以回击，以便就中俄等国对欧盟成员国的制裁迅速做出反应。但这个计划面临一些成员国的阻力。

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据金融时报12月7日透露，这项“反胁迫文件”将赋予欧盟委员会广泛的权力，使其可在关税，配额，知识产权保护等层面采取相应措施，甚至可将有关国家排除在欧盟金融市场之外。

不过，这个计划必须得到大多数欧盟成员国以及欧洲议会的支持才能生效。而一些成员国担心，该条例可能违反世贸规则，加剧保护主义，破坏脆弱的贸易体系。

一份将在周三由欧盟委员会批准的草案称，这个法规将可阻止各国针对欧盟成员国的“胁迫”行为。

据《政客》杂志介绍，欧盟委员会提出“反胁迫”武器的提议是在欧盟多年抱怨说它很容易受到利用欧洲国家之间的分歧国家的经济勒索之后提出的，因为报复性制裁只能成员国一致同意才能实施。为了应对这一弱点，这一新工具将允许欧盟委员会对欧盟以外的国家实施商业制裁， 27 个欧盟国家只能以多数票予以阻止。

据欧盟官员们说，它可以用于中国和立陶宛之间的争端。立陶宛外长日前致函欧盟委员会，要求欧盟针对北京向立陶宛施加压力做出强力回应。立陶宛表示，北京因其对台湾的政策而阻止了立陶宛的所有进口。立陶宛首都允许一个“台湾代表处”在11月开业。中国认为台湾是其领土的一部分。

跟据这个新法，欧盟委员会将可针对第三国的报复行为作出迅速反应。如果与对方的谈判没有解决问题，经欧盟成员国批准，它可以采取12种可能的反制措施，包括征收关税，禁止进口，暂停科学合作，对相关国家的银行、保险进入欧盟资本市场和其他金融服务活动加以限制"。这些措施可能针对公司，也可以针对个人。