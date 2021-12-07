面对多方压力 加拿大驻华大使辞职

因孟晚舟事件被中国当局扣押的两名迈克尔返回加拿大后，加拿大总理特鲁多派驻北京的大使便大力促进加拿大与中国的贸易往来。他对北京当局的态度引发加拿大舆论的批评。

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加拿大环球电视12月6日引述外交政策和国家安全专家表示，在拜登政府要求渥太华对北京采取更强硬立场的压力越来越大的情况下，大力倡导加强加中贸易的加拿大驻华大使巴顿（Dominic Barton）12月6日周一宣布辞职。

巴顿于 2019 年 9 月被特鲁多政府任命为加拿大驻华大使，他表示，自己辞职的理由是他已成功地“确保释放”加拿大人迈克尔·康明凯和迈克尔·斯帕沃尔，完成了总理特鲁多交给他的优先任务。

巴顿在一份声明中表示，他还努力缓和了加拿大与中国因华为高管孟晚舟被捕出现的紧张关系。巴顿认为，加拿大现在“更有能力”实现“与中国的其他外交优先事项”。

该报道说，加拿大与中国的贸易飙升至历史高位，但北京残酷的人质外交策略暴露无遗，导致渥太华对华立场受到公众舆论的抨击，民意跌至历史低点。

据加拿大香港联盟（Alliance Canada Hong Kong）执行总监王卓妍（Cherie Wong） 说：“自从两名迈克尔获释以来，巴顿声称加拿大可以像往常一样恢复与中国的业务往来。” “社区担心加拿大当局将继续支持经济利益，而不是持不同政见者和活动家的安全。而现在“仍有加拿大人在中国被判入狱和死刑，许多人无法获得领事访问和基本需求的满足，加拿大侨民因其激进主义而面临骚扰和恐吓。”

她补充说，“我们希望并期待渥太华任命一位了解北京对复杂地缘政治构成威胁，并捍卫加拿大的价值观免受北京腐蚀的驻华大使。”