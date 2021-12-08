新冠疫情让富人更多更富 穷人也更多更穷

由一个社会科学家网络编写的《世界不平等报告》估计，今年亿万富翁共拥有全球家庭财富的3.5%，比2020年初疫情开始时的2%略高。在疫情期间，亿万富翁所拥有的家庭财富占比创纪录上升，百万富翁也因疫情而得到不少好处。与此同时，极端贫困人口的数量增加了1亿多。据世行行长马尔帕斯批评说，全球金融体系对不平等问题加剧难辞其咎。

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据路透社报道称，一项研究发现，在疫情期间，亿万富翁所拥有的家庭财富占比创纪录上升，百万富翁也因疫情而得到不少好处。由一个社会科学家网络编写的《世界不平等报告》估计，今年亿万富翁共拥有全球家庭财富的3.5%，比2020年初疫情开始时的2%略高。

该报告主要作者Lucas Chancel说，“新冠危机加剧了非常富有的人和其他人口之间的不平等”，Lucas Chancel说，并指出富裕经济体使用大规模的财政支持来缓解贫困情况的急剧上升。

该报告借鉴了各种专业研究和公共领域的数据，由总部设在美国的经济学家Abhijit Banerjee和Esther Duflo撰写前言，他们是因研究贫困问题而获得2019年诺贝尔奖的三人组中的两人。

一系列现有的研究、“富豪榜”和其他证据显示，疫情期间健康、社会、性别和种族的不平等现象有所增加，而上述的研究结果也与此相呼应。

今年的福布斯年度世界亿万富翁名单包括了破纪录的2,755名亿万富翁，合计资产规模高达13.1万亿美元，高于去年的8万亿美元。

《世界不平等报告》，由52万名成年人组成的更广泛的群体，即最富有的0.01%的人，今年在全球财富中的占比达到11%，高于前一年的10%。据分析师指出，防疫封锁期间全球经济有很大一部分向线上转移，令一些超级富豪受惠；其他富豪只是因金融市场对全球经济复苏的速度和形式进行押注而从资产价格上涨中获益。

据路透社稍早报道称，世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)批评说，全球金融体系对不平等问题加剧难辞其咎。

周一表示，自新冠疫情爆发以来，财政和货币政策正在“未知领域”运行，并可能导致全球不平等和贫困问题急剧上升。马尔帕斯是星期一在参加中国国务院总理李克强主持的一次圆桌会议上作如上批评表示。据马尔帕斯说，自疫情爆发以来，虽然全球支出已增至历史纪录，但极端贫困人口的数量增加了1亿多。