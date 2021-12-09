全球民主峰会：拜登致辞提民主倒退警讯

美国总统拜登今天在民主峰会开幕式致词时，不仅提出民主倒退警讯，并认为这是时代挑战，他呼吁民主国家采取具体承诺，为强化民主并抵抗威权、打击贪腐、促进和确保人权采取行动。

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据中央社今天报道说，美国今天召开一连两天的民主峰会（Summit for Democracy），全球百余国领袖、非政府组织、民营企业、媒体代表等齐聚，讨论民主面临的挑战与机遇，并针对加强民主、对抗威权独裁、打击贪腐与促进人权等议题交换意见。拜登提民主倒退警讯，呼吁全球采取行动。

拜登（Joe Biden）今天上午在国务卿布林肯 （Antony Blinken）陪同下，在白宫透过视讯开幕致词表示，民主与普世价值面临极大挑战，要革新民主与强化民主机构需要持续不懈的努力。民主不是偶然发生，每一代人都必须革新，这是紧迫的议题。

拜登引述自由之家（Freedom House）2020年报告，指出全球自由化已经连续15年出现倒退现象，“国际民主及选举协助研究所”（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）报告也指出，过去10年，包括美国在内的所有民主国家，至少有一个面向的民主发展出现衰退，“这些趋势正比过往任何时候都因为更加复杂的全球挑战而加剧”。

拜登也警告，专制独裁者寻求促进个人权力，探索并扩大在全球各地的影响力，证明镇压政策与手段是因应当今挑战的更有效作法，试图煽动社会分裂与政治两极分化。更让人担忧的是全球民众对民主政府的不满加剧，认为民主政府无法满足他们的需求，这是这个时代的挑战。

据拜登指出，民主或许脆弱，但也具有内在弹性，能够自我纠错、自我改进。“民主很难”，但这是释放人类潜力、捍卫人类尊严与解决重大问题的最佳方法。这场会谈或许无法就各项议题达成共识，但“我们共同做出的选择将决定子孙后代的共同未来”，必须为价值观团结一致，坚持正义与法治以维护言论自由、集会自由、新闻自由、宗教自由与固有人权。拜登坦言，民主并不完美，但呼吁民主国家采取具体承诺，为强化民主并抵抗威权、打击贪腐、促进和确保人权采取行动。美国也将以身作则，投资自身民主，并支持在全球各地合作伙伴。