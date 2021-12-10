欧盟将制裁俄罗斯雇佣军公司瓦格纳

就在马里政府考虑招募俄罗斯私营安保公司瓦格纳的人员对抗萨赫勒地区的圣战组织之际，一位欧洲高级官员周五表示，欧盟将于下周一对该公司实施制裁。

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路透社引述欧盟官员的消息，称受到欧盟制裁的将包括3个实体和与瓦格纳公司有关联的7到8名个人。法国已请求对上述实体与个人以侵犯人权为由实施惩罚，“瓦格纳公司活跃在叙利亚、利比亚、乌克兰，本次针对个人的制裁与其在不同国家犯下的严重侵犯人权行为有关”。两个外交消息源称，欧盟的制裁将于下周一在欧洲外交事务委员会获得批准，并发布在欧盟官方公报上。

路透社援引未具名的消息源，称俄罗斯瓦格纳公司的雇佣军曾经，或者正在代表克里姆林宫，在乌克兰、利比亚和叙利亚执行秘密作战任务。但俄罗斯总统普京已多次谈及此事，称这家主要由前军人组成的私营安保公司不代表俄罗斯，也不受俄罗斯国家的资助。克里姆林宫表示，欧洲对俄罗斯公民的任何制裁都构成对俄罗斯内政的干涉，因此可能会采取报复措施。

今年9月，路透社报道称，巴马科政府曾要求瓦格纳公司支持其打击萨赫勒地区的圣战组织。巴黎方面警告马里不要诉诸雇佣军，强调这将令其失去国际社会的支持。鉴于此，马里政府也面临受到欧洲制裁的风险。欧洲各国外长将于下周一制定实施制裁的法律框架，但目标人群名单尚未最终敲定。