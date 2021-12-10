美国或要求乌克兰给予乌东分裂地区自治权 乌总统表态不排除公投

乌克兰总统泽连斯基12月10日周五表示，不排除就乌克兰东部顿巴斯地区以及俄罗斯事实占领的克里米亚半岛的未来地位举行公投。自2014年以来，亲俄的乌克兰分裂主义集团与基辅中央政权一直在争夺顿巴斯地区的领导权。

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泽连斯基在“1+1”电视频道发表讲话时称，他在周四接受了美国总统乔-拜登的电话采访，得到了拜登的保证，称“俄罗斯不会挑起事端，令乌克兰紧张局势升级”。泽连斯基还感谢拜登参与旨在为顿巴斯带来和平的谈判，称自己不排除与俄罗斯总统普京直接谈判，努力使该地区摆脱冲突。他还表示，“当然不排除对顿巴斯进行全民公投”，“可能会公投决定顿巴斯（问题），也可能决定克里米亚（问题），也可能公投决定整体而言结束战争的问题”。

泽连斯基没有具体说明公投的方式或日期，但他表示，这是恢复“乌克兰东部”停滞不前的和平进程并结束基辅和莫斯科之间僵局的选项之一。

同一天，据美联社报道，有（美国）政府官员表示，美国将施压乌克兰，敦促其正式给予乌东顿巴斯地区部分自治权，并称“乌克兰政府权力的去中心化，与顿巴斯的‘特殊地位’，在2015年由欧洲斡旋的一项模棱两可的和平协议中就有所规定，但从未真正落实”。美联社还指出，“由此，乌克兰中央政府或将给顿巴斯地区民众在某些地方问题上提供更多的自治权”，但“（美国）政府官员们没有提到要乌克兰割让任何领土”。

美联社分析认为，拜登的挑战将会是鼓励基辅接受乌克兰东部的一些事实，同时他要思考如何在让乌克兰这么做的同时，不显得是在向普京屈服。前美国驻乌克兰大使史蒂文-皮弗说，乌克兰可能会面临这样一种建议：“能否在这些领域向前迈出一步”？这可能包括允许与俄罗斯结盟的顿巴斯地区控制自己的医疗保健、警察和学校等。但皮弗强调，自己“不认为华盛顿会敦促乌克兰人采取会损害乌克兰主权或国家政府决策能力的措施”。