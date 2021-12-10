美澳挪丹四国发表联合声明 推出“出口管制和人权”倡议

美国、澳大利亚、丹麦和挪威12月10日通过发表联合声明作出承诺，四国将努力遏制向利用产品侵犯人权的政府出口技术。

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据白宫公布的四国联合声明称，“我们，澳大利亚、丹麦、挪威和美国，认识到先进技术是全球经济增长和通信的重要组成部分，帮助人们变得更加相互联系，分享知识，并促进自由、民主和机会。这些技术的合法贸易和负责任的使用，对我们后代的福祉至关重要。”

声明称，“与此同时，专制政府越来越多地使用监控工具和其他相关技术，在其国内和国际边界上严重侵犯人权，包括在跨国镇压行为中审查政治反对派和追踪持不同政见者。这种使用有可能使先进技术可能给世界各国和人民带来的好处落空。”

声明称，“在未来一年的行动中，我们承诺努力建立一个自愿的、不具约束力的书面行为准则，志同道合的国家可以围绕该准则作出政治承诺，使用出口管制工具，防止用于促成严重侵犯人权行为的软件和其他技术的扩散。此外，我们将利用（民主峰会）行动年与工业界和学术界进行协商，以作出努力。”

值得一提的是，《纽约时报》周五在提前披露这一消息时曾提到，英国、法国、加拿大和荷兰将共同参与该承诺。但白宫公布的声明版本中未见如此。

白宫的声明仅提到，“以下是已表示支持‘出口管制和人权’倡议的政府名单：加拿大、法国和荷兰、英国。”白宫另在一份声明中提及，“作为将人权置于美国外交政策中心的承诺的一部分，拜登-哈里斯政府已采取有意义的行动，遏制被政府滥用于镇压的技术的扩散。”

声明称，“今天，在民主峰会上，美国、澳大利亚、丹麦和挪威宣布了‘出口管制和人权’倡议，以帮助阻止专制政府滥用技术的浪潮，促进以民主价值观为基础的技术的积极愿景。”

据白宫介绍，“‘出口管制与人权’倡议将通过以下方式寻求应对这一挑战：努力制定一个自愿的书面行为准则，以指导将人权标准应用于出口许可政策和实践；与志同道合的伙伴建立政策上的一致，从而采取共同行动，并取得具体和实际的成果；将政策制定者、技术专家以及出口管制和人权工作者聚集在一起，确保关键和新兴技术为民主社会服务，而不是反对民主社会。”

白宫表示，“在民主峰会行动年期间，我们将与我们的伙伴合作制定这一倡议，并探讨如何最好地加强国内法律框架；分享有关威胁和风险的信息；分享、发展和实施最佳做法；以及提高他人的能力。在未来的一年里，我们还将与其他国家政府进一步协调，并与工业界和学术界进行磋商。”