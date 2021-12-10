英高等法院裁定阿桑奇可被引渡赴美 亲属指将上诉

英国高等法院（High Court of Justice）12月10日宣布裁决结果，允许美国引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange)。这一裁决推翻了此前地方法院拒绝美方引渡的决定。对此，阿桑奇的未婚妻斯特拉·莫里斯(Stella Moris)表示将提出上诉。她称，这一裁决是“危险的和经误导的”，并补充说美国的保证“本质上是不可靠的”。

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阿桑奇目前被关押在伦敦安全系数最高的贝尔马什监狱。2021年1月，英国地方法院以阿桑奇患有抑郁症等精神疾病、引渡后有较高自杀风险为由，拒绝美方引渡要求。美方代表律师詹姆斯·刘易斯（James Lewis QC）10月27日向英国高等法院提出上诉，要求推翻裁决，美方还承诺，阿桑奇在接受审判前不会被关押在安全等级最高的监狱或处于严密隔绝状态，如果定罪可以被允许在其出生地澳大利亚服刑。

据英国广播公司（BBC）报导，英国高等法院的法官发现，下级法官在1月份做出的决定是基于担忧阿桑奇如果被引渡将被关押在美国安全等级最高的监狱条件下的风险。美国当局后来保证阿桑奇不会面临这些最严格的限制措施，除非他在未来做出了迫使美方这样做的行为。

英国高等法院的最新裁决表示，“法院满意，（美方）保证：a.排除阿桑奇先生被采取‘特别行政措施’或被关押在‘ADX’设施的可能性（位于美国科罗拉多州佛罗伦萨的最高安全级别的监狱），无论是审前还是审后。除非在作出保证后，他今后有任何行为，使他有可能受到这种拘留条件；b.承诺美国将同意阿桑奇先生的申请。如果他被定罪，将被转移到澳大利亚服刑，以及；c.承诺在阿桑奇先生被关押在美国期间，他将接受关押他的监狱的合格临床医生建议的适当临床和心理治疗。”

英国高等法院称，“法院驳回了代表阿桑奇先生提出的对这些保证的各种批评，并确信这些保证足以满足导致地方法院法官决定的关切。因此，法院允许上诉，并下令必须将该案发回威斯敏斯特地方法院，并指示法官将该案送交司法大臣，由其决定是否将阿桑奇先生引渡到美国。”

英国首席大法官伯内特勋爵（ Lord Chief Justice Lord Burnett ）表示，“根据我们的判断，这种风险被提供的保证所排除。”他称，“因此，我们确信，如果这些保证摆在法官面前，她会以不同的方式回答相关问题。”

阿桑奇的未婚妻莫里斯批评这一裁决是“危险的和经误导的”，并补充说美国提供的保证“本质上是不可靠的”。莫里斯在法庭外发表了一份激动人心的声明。她说，“在过去......两年半的时间里，朱利安一直呆在贝尔马什监狱，事实上，自2010年12月7日以来，他一直以这种或那种形式被拘留，已经11年了。这种情况还要持续多久？”

“维基解密”总编辑克里斯汀·赫拉芬森（Kristinn Hrafnsson）通过声明表示，“朱利安的生命再次受到严重威胁，记者发表政府和企业认为不方便的材料的权利也受到威胁。”他强调，“这是关于一个自由的新闻界在不被一个欺凌性的超级大国威胁的情况下出版的权利。”

阿桑奇的法律团队，伯恩伯格·皮尔斯律师事务所表示，向英国最高法院就该案提出的任何上诉都将涉及保证问题，而不是言论自由或“美国引渡请求的政治动机”等问题。阿桑奇受到美国17项间谍罪名和1项滥用电脑罪指控。