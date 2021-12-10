首届“民主峰会” 欧法印领导人相继发言

为期三天的首届“民主峰会”（Summit for Democracy）周五进行到最后一天，受邀发表演讲的欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、法国总统马克龙和印度总理莫迪等领导人在会议期间纷纷发表了讲话。

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冯德莱恩12月9日主持了由美国拜登政府主办的“民主峰会”的领导人会议。辩论的目的是借鉴彼此的经验，帮助加强世界各地的民主国家。冯德莱恩发言说，“每个民主国家都是独一无二的。但这一切都归结为能够说出你的想法。用一张选票来改变事情。它是由公民赋予和剥夺的权力，由制衡机制构成。”

冯德莱恩强调，始终培养和努力改善民主是多么重要，特别是了解民主的反对者如何利用新的工具。她说，欧盟及其成员国是全球最大的民主支持捐助方，并宣布了一项新的“全球欧洲人权和民主计划”，价值15亿欧元。

冯德莱恩补充说，“除此之外，我们的‘全球门户’(Global Gateway)战略将为世界各地的基础设施投资释放出3000亿欧元；这些基础设施是基于价值观、透明度和可持续性的。”

冯德莱恩强调对加强世界各地民主的坚定承诺，以及对民主能够而且“必须为人民服务”的共同理解。冯德莱恩承认，尽管民主在设计上可能并不完美，但她总结称，人们有一个共同的意愿，即加强民主，将其作为向全世界人民提供最大利益的“最公平方式”，创造平等和允许平等机会的社会。

米歇尔10日在会上发表讲话指出，“没有两个民主国家是相同的。无论一个民主国家在这个星球上哪里扎根，它都有自己的独特性。 但每个民主国家都有许多共同点。我想说的是，它们有最重要的共同点：它们把权力交给人民。而要做到这一点，民主政体依靠的是价值观。”

米歇尔说，“自由、 平等、人权、法治。历史表明，这些价值观必须得到培育、捍卫和争取。用活力和激情。每一天都是如此。”他称，“今天，我们的民主政体和我们公民的生活比以往任何时候都更多地被数字化转型所定义。这种转型不仅给我们的民主国家带来了巨大的机遇，也带来了风险。”

米歇尔提到，“今天，网络安全是一个最令人关注的问题，特别是对于我们开放和自由的民主国家。网络威胁威胁着我们的安全，我们的民主制度，我们的经济，甚至我们的个人生活。网络攻击往往是大规模展开的，所以我们必须作出大规模的反应。这就是为什么我们正在共同努力，加强我们集体应对的能力。”

米歇尔说，“我们还将通过我们即将推出的‘欧洲战略指南针’，以及通过我们雄心勃勃的欧盟-北约合作，加强我们的网络防御。”他说，“民主依靠的是信任。信任建立在公平、问责、透明和法治之上。本次‘民主峰会’是一个表明民主国家高于所有其他模式的时刻，它们正在迎接今天的挑战，并为我们的人民提供服务。”

米歇尔说，“今天，这意味着使数字化成为我们的繁荣和我们人民的社会福祉的引擎，同时保护他们的基本民主权利。我相信，我们在人类历史上有一个独特的机会--团结我们的民主国家伙伴、新兴民主国家和非民主国家。为了我们人民的福祉，本着包容的民主复兴精神，利用我们的集体力量，无论他们生活在这个星球上的什么地方。”

马克龙9日代表法国发言时称，“你们把我们召集在一起，讨论唯一能让我们捍卫这些权利和自由的政治模式--民主。我甚至敢说，在我们所处的时代，自由民主。这就是说，在深度上，在所有其组成部分中，维护我们同胞的个人和公民自由的民主。”

马克龙说，“这种模式在近几个月、几年、几十年、几个世纪中都得到了证明。特别是在最近几个月，因为我们正在经历最严重的大流行病之一，一场全球风暴。这种模式使我们既能保护我们的公民，又能维护权利和自由。”

演讲中，马克龙谈到，“如果通向民主有多种途径，而且我们在大西洋两岸都很清楚这一点，我认为我们有责任帮助我们的伙伴加强他们自己的模式，实现更多的民主。不是通过给他们上课，不是通过认为有一个单一的模式，而是通过促进民主的出现，恰恰是伴随着民主的公共辩论的活力，在世界各个社会中出现。”

马克龙说，“这就是为什么在去年10月8日的新非洲-法国峰会上，我们承诺创建一个专门用于民主创新的基金，该基金首次在非洲大陆举办，并将在5年内获得5000万欧元的捐赠。”他续称，“这就是为什么我也赞成出现一个公益媒体的国际基金，因为获得自由、多元和可靠的信息是我们模式的核心--我们将非常乐意在法国对其支持。”

马克龙表示，“发明了‘一人一票’理念的法国和欧洲，将参与到这个（民主）‘行动年’的倡议中。鼓励我们合作伙伴的民主进步，加强我们自己的民主生活。”此外，莫迪10日代表印度讲话说，“几个世纪的殖民统治无法压制印度人民的民主精神。随着印度的独立，这种精神再次得到充分体现，并在过去的75年里导致了一个无与伦比的民主建国故事。”

莫迪称，“这是一个在各个领域实现空前的社会经济包容的故事。这是一个在健康、教育和人类福祉方面以难以想象的规模不断改善的故事。印度的故事给世界带来了一个明确的信息。民主可以实现，民主已经实现，而且民主将继续实现。”

莫迪称，“多党选举、独立司法和自由媒体等结构性特征是民主的重要工具。然而，民主的基本力量在于我们的公民和社会所具有的精神和气质。民主不仅是民有、民治、民享，而且是与民同在、在民之中。

莫迪称，“世界不同地区走的是不同的民主发展之路。我们可以从对方那里学到很多东西。我们都需要不断改进我们的民主实践和制度。而且，我们都需要不断加强包容性、透明度、人的尊严、反应迅速的冤情处理和权力下放。”

莫迪表示，“印度将乐于分享其在举行自由和公平选举以及通过创新数字解决方案提高所有治理领域透明度方面的专业知识。我们还必须共同制定社交媒体和加密货币等新兴技术的全球规范，以便它们被用来增强民主，而不是破坏民主。”

莫迪称，“通过共同努力，民主国家可以满足我们公民的愿望，弘扬人类的民主精神。印度随时准备与其他民主国家一起进行这一崇高的努力。”