2021诺贝尔和平奖颁奖 向遭杀害和囚禁的记者致敬

2021年诺贝尔和平奖联合得主，菲律宾记者玛丽亚·蕾萨和俄罗斯记者德米特里· 穆拉托夫周五前往奥斯陆领奖，他们都向遭到杀害和囚禁的记者同仁致敬。玛丽亚·蕾萨在接受诺贝尔和平奖时，也对美国科技巨头进行了严厉的抨击，她说这些巨头出于贪婪而允许 "有毒污泥 "溢出社交网络，是有罪的。

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玛丽亚·蕾萨：科技巨头“让谎言的病毒感染了我们每个人”

法新社报道，在颁奖仪式上，玛丽亚·蕾萨这位58岁的菲律宾记者在发言中首先向那些遭到杀害或囚禁的记者们致敬。她说：“我站在你面前，作为全世界每一位记者的代表，他们被迫为坚守阵地、忠于我们的价值观和使命而付出巨大牺牲：为你带来真相并让权力承担责任。我记得贾迈勒·卡舒吉 （Jamal Khashoggi）的残暴肢解，马耳他的达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚（Daphne Caruana Galizia）被暗杀，委内瑞拉的卢兹·梅利·雷耶斯（Luz Mely Reyes），白俄罗斯的罗曼·普罗塔谢维奇（Roman Protasevich）（他的飞机实际上被劫持以便被捕），黎智英（Jimmy Lai） 在香港监狱中受苦受难，桑尼·瑞 (Sonny Swe) 在出狱7年多后创办了另一个新闻组……现在被迫逃离缅甸…… ”

玛丽亚·蕾萨也在演讲中抨击批评了美国互联网公司，如Facebook、Twitter和YouTube，但没有明确点名。她说：“他们的技术以其近乎神圣的力量，让谎言的病毒感染了我们每个人，使我们彼此对立，带出我们的恐惧、愤怒和仇恨，并为专制领导人和独裁者的崛起铺平道路。”

玛丽亚·蕾萨指出：“我们今天最需要的是转变这种仇恨和暴力，这种流淌在我们信息生态系统中的有毒淤泥，受到美国互联网公司的青睐，这些公司在传播这种仇恨和释放我们身上最坏的东西时赚取更多的钱。”

玛丽亚·蕾萨强调了在发生大流行病或选举时可靠信息的重要性。明年在菲律宾以及法国、美国和匈牙利都要举行重要的选举。

玛丽亚·蕾萨是新闻网站Rappler的联合创始人。她在演讲的最后说：“每一天，我都生活在真正的威胁之中，因为我是一名记者，所以要在监狱里度过余生。当我回家时，我不知道未来会怎样，但值得冒险。”她说，“破坏已经发生。现在是建造的时候了——创造我们想要的世界。现在，请和我一起闭上眼睛。并想象世界应有的样子。一个充满和平、信任和同理心的世界，展现我们最好的一面。现在让我们去实现它。让我们守住阵线。一起。”

俄罗斯记者穆拉托夫：俄罗斯的新闻业正在经历一个黑暗时期

与她分享殊荣的俄罗斯记者穆拉托夫在颁奖仪式上为那些殉职的记者默哀。他说，“希望记者们能够老死。”言下之意，不希望他们在英年因工作遭到暗杀。穆拉托夫是俄罗斯《新报》总编辑，在一个主要由俄罗斯控制的媒体环境中，《新报》是少有的独立报纸。《新报》以调查车臣的腐败和侵犯人权行为而闻名，自20世纪90年代以来，已有6名工作人员被杀害，包括著名记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya），她于2006年被谋杀。

穆拉托夫说： "俄罗斯的新闻业正在经历一个黑暗时期"，法新社说他指的是被俄罗斯司法部列为 "外国代理人 "的100多名记者、媒体、人权活动家和非政府组织。

这个称号是针对那些接受“外国资金”和开展“政治活动”的人，“外国代理人”的身份经常被赋予克里姆林宫的批评者，这一称号让他们的活动变得非常复杂。

尽管他将接受1000万克朗（97.5万欧元）的诺贝尔支票的一半，而且俄罗斯总统普京也警告说该奖项不是“盾牌”，但穆拉托夫说他有信心摆脱“外国代理人”这个称呼。

穆拉托夫在接受法新社采访时说：“我认为，在我们报纸存在的30年里，我们为国家做了许多积极的事情，宣布我们为‘外国代理人’将对我们国家的力量造成伤害”，“将是一件愚蠢的事情”。

被囚禁的记者人数创下新高

据“无国界记者组织”（RSF）称，截至12月1日，在过去20年中，全世界至少有1636名记者被杀害，其中包括今年年初以来的46人。此外，“据保护记者委员会”（CPJ）称，有293名记者身陷囹圄，创下历史新高。

挪威诺贝尔委员会主席贝里特·赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）说：“向公众报告信息本身就可以防止战争。”新闻界的作用是揭开侵略和滥用权力的面纱，从而为和平作出贡献。