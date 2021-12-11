七国集团外长利物浦会议 英外相：我们是一条统一战线

七国集团（G7）外长会议周末在英国利物浦举行。作为东道主的英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯（Elizabeth Truss）欢迎各国外长赴会。据英国外交部介绍，特拉斯希望借机敦促七国集团就共同原则的重要性达成一致，以改善对发展中世界的投资，促进安全并提高技术标准。

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据英国外交部介绍，本周末，特拉斯将把世界上最具影响力的民主国家聚集在一起，展示面对“全球侵略者”的团结。她将敦促七国集团外长组成统一战线，反对恶性行为；包括俄罗斯对乌克兰的姿态，并承诺提供安全和经济支持，以捍卫世界各地的“自由边疆”。

这一呼吁是在北约盟国承诺抵制俄罗斯对乌克兰边境的侵略之后发出的，北约警告说，俄罗斯的任何入侵都将是一个严重的战略错误并产生严重后果。

七国外长周六的会议还将包括围绕缅甸和埃塞俄比亚正在发生的危机以及伊朗核谈判进行的讨论，预计七国集团领导人将同意伊朗应停止其核升级，并抓住这个机会回到“伊朗核协议”中去。

英国外交部提及，今年6月在卡比斯湾举行的七国集团领导人峰会上，领导人们一致认为，为了帮助发展中国家缩小基础设施差距，投资必须以价值观为导向，以合作为基础，以市场为主导，重点是保持强有力的标准，加强多边融资，促进战略伙伴关系。本周末的会议是在这一承诺基础上的一个机会。特拉斯将推动七国集团建立一套基于自由和民主的共同标准。

特拉斯将谈论民主国家为世界各地的基础设施和技术项目提供更多清洁和可靠资金的重要性，为非市场经济国家不可持续的债务提供一个替代方案。她表示，“本周末，世界上最有影响力的民主国家将对那些试图破坏自由的侵略者采取立场，并发出一个明确的信息，即我们是一条统一战线。”

特拉斯说，“我希望七国集团国家在贸易、投资、技术和安全等领域加深联系，以便我们能够在全世界捍卫和推进自由和民主。在接下来的几天里，我将会推动这一点。”她在周六还与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和德国新任外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）等人举行了一对一的会谈。

特拉斯通过推特表示，“很高兴在利物浦接待我们的七国集团朋友和盟友，讨论我们如何在全球范围内捍卫和推进自由和民主，并挑战恶意行为者。”

视英国前首相撒切尔为偶像的特拉斯8日在伦敦英国皇家国际事务研究所（Chatham House）发表了她作为外交大臣的第一次重要演讲。她在题为“构建自由之网”的演讲中说，“我们需要与整个自由世界的朋友一起站在前线，因为经济影响力之争已经全面展开。”

特拉斯说，“敌对势力正在利用虚假信息来破坏真相。极端分子正在通过社交媒体延续邪恶的意识形态。专制政权正在利用这种好战、不信任和错误信息的漩涡来取得优势。现在是自由世界进行反击的时候了，并利用经济和技术的力量来促进自由而不是恐惧。”

演讲最后，特拉斯说，“因此，当我本周末在利物浦会见七国集团时，我的信息将是明确的：现在是时候站在前线，与我们一起推进自由的边疆。现在是时候甩掉包袱，抛弃反省，向前迈进，为我们是谁和我们所代表的东西感到自豪，准备重新塑造世界。”

特拉斯说，“让我们停止对过去的争吵。让我们开始为未来而战。通过倡导我们的想法，建立我们的影响力，用我们的事业激励他人，我们可以作为一个全球自由网络向前迈进。”

特拉斯说，“这就是我们在这个快速变化的世界中迎接挑战的方式。这就是我们再次赢得思想和影响力之战的方式。这就是我们如何确保自由社会和民主国家不仅能够生存，而且能够蓬勃发展。”