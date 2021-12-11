美国“史上最严重龙卷风组合”席卷五州，仅肯塔基州或有超过100人死亡

房屋被夷为平地，瓦砾堆成一团，至少79人死亡…12月11日周六，暴烈的龙卷风肆虐美国中部和南部的多个州。美国总统拜登感叹，这是美国历史上“最严重的系列龙卷风之一”，称其破坏程度造成了“难以想象的悲剧”。

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美国当地媒体拍摄了龙卷风的经过：黑色的柱子扫过地面，被间歇性的闪电照亮。其中大约30场风暴在周五晚上和周六早上发起了“袭击”。据美国国家气象局 (NWS) 称，其中一场龙卷风共移动了超过400公里，而平常这种距离不会超过6公里。

法新社当天引述当地官员和媒体称，田纳西州有4人死亡，阿肯色州有2人死亡，伊利诺伊州的亚马逊仓库倒塌也造成2人死亡，密苏里州至少有1人死亡，肯塔基州一个州就有至少70人死亡。肯塔基州州长安迪-贝希尔说，“到今天夜间或者明天，死亡人数将上升到100多人”，甚至表示“预计数字正在猛烈上升”：“今天早些时候，很确定我们会失去50多名肯塔基人，我现在确定这个数字超过70，实际上在今天结束之前这个数字可能会超过100”。他呼吁居民献血，救治伤员。他补充道：“这种破坏是我一生中所见过的任何事物都无法比拟的，我正在努力寻找形容它的词汇”；“这是肯塔基州历史上最严重、最具破坏性和最致命的龙卷风”。

梅菲尔德是一个拥有10000人口的小镇，处于灾难的中心。市长凯西-奥南通过CNN表示，这座城市的中心现在看起来“就像一堆火柴”；“市中心的教堂被毁，市中心的法院也被摧毁了”。梅菲尔德的居民亚历克斯古德曼在黑暗和痛苦中挣扎了一夜后告诉法新社：“就好像一颗炸弹在我们附近爆炸了一样”：整个城市的建筑物被毁坏，金属扭曲，车辆倾覆，街道上散落着树木和砖块。州长安迪-贝希尔甚至谈到，如果现在找到任何幸存者，那就是“奇迹”。

69岁的大卫-诺斯沃西在他家被毁的门廊前告诉法新社：“我们在上午9点30分收到警报，被告知龙卷风要来了，它就这样突然来了”， “我们在该地区从未见过类似的东西…它击中的地方，一切都被摧毁”。