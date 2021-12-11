英国呼吁西方建立统一阵线团结对抗俄罗斯、中国的威胁

12月11日周六，七国集团外长在英国召开会议，呼吁建立统一战线，反对威权主义，议事日程上的重中之重包括应对俄罗斯对乌克兰的武力威胁，应对中国的日渐强硬，限制伊朗的核野心以及解缅甸危机等。

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参会国各自的外交官在英国西北部利物浦相聚，本次七国集团会议是英国作为轮值主席国主持的最后一期，之后接力棒将交到德国手里。

英国外交大臣丽兹·特拉斯在正式会谈时没有提到所针对的具体国家，但她表示：“我们需要坚定地团结起来，对抗那些试图限制自由和民主界限的侵略者”，“要做到这一点，我们需要有一个完整统一的声音，我们需要在世界范围内强化我们的经济和安全立场”。法新社从利物浦报道时，分析认为这是英国向西方世界发出的呼吁：建立统一阵线团结对抗俄罗斯、中国的威胁。

美国国务卿布林肯下周将飞往东南亚进行访问，旨在强调在美国推动的印太地区“和平、安全与繁荣”以对抗日益强硬的中国计划当中，东南亚区域国家参与的重要性。东盟成员国的部长们将于周日首次参加七国峰会的一场针对新冠疫苗、金融和性别平等等问题的会议。韩国、澳大利亚、南非和印度也将作为英国选择的七国“嘉宾”参与。

英国外交大臣特拉斯在会前表示，她希望七国会议参与国之间在贸易、投资、技术和安全方面建立更深层次的联系，“以便能够捍卫和促进全世界的自由和民主”。

特拉斯于今年9月接替多米尼克-拉布任英国外交大臣，她周三在一次重要讲话中阐述了其外交政策愿景：她警告莫斯科入侵乌克兰将是“战略错误”，这与美国总统乔-拜登前一天的虚拟峰会上向俄罗斯总统普京发出的信号相呼应，当时拜登警告说，如果乌克兰遭到袭击，俄罗斯将面临前所未有的制裁。

英国担任G7主席国期间，重点回应了北京日益强硬化的国际姿态，和涉嫌广泛侵犯其国内人权的行为，包括针对其境内穆斯林少数民族维吾尔族的争议措施。本周，伦敦的一家人权律师和专家小组得出结论，认为北京对维吾尔族人实施了人口限制，包括节育和强制绝育，从而犯下了种族灭绝罪。中国则否定了仲裁庭的裁决。今年6月的七国领导人峰会上，拜登敦促对中国和俄罗斯采取更强有力的集体立场。本周华盛顿、伦敦和堪培拉宣布外交抵制 2022 年北京冬季奥运会。

英国外交大臣特拉斯表示，西方需要努力结束越来越多的低收入和中等收入国家在从能源到技术的各个领域对其对手的“战略依赖”。在峰会上，特拉斯将推动与会者为这些国家的基础设施和技术项目提供更多资金，G7国家及其盟友必须提供“替代中国等非市场经济体不可持续债务的方法”。本次会议期间，特拉斯也将推出一项由英国主导的倡议：非洲弹性投资加速器，以促进对非洲“最脆弱市场”的合作投资，并帮助开发“一系列可投资的机会”。